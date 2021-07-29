MSB: Afganistan'da muharip görev olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'da göreve devam etmesi durumunda bunun muharip görev olmayacağını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara, Perşembe günü düzenlendiği bilgilendirme toplantısında TSK'nın Afganistan'da planlanan görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binbaşı Kara, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilme kararı almaları üzerine TSK unsurlarının hâlihazırda altı yıldır yürüttüğü ve Afganistan için kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etmesinin söz konusu olduğunu hatırlattı.

"NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havalanının işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileri ile görüşmeler devam etmektedir" diyen Binbaşı Kara, gerekli koşullar sağlandığı takdirde bu göreve devam edileceğini söyledi.

Kara, "Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır" ifadesine vurgu yaptı.

NATO'nun Afganistan'daki görevi 16 Temmuz'da sona ermişti. Halen ABD ve Türkiye'nin yanı sıra Norveç, Afganistan'da asker bulunduran ülkeler arasında bulunuyor. ABD askerleri de Afganistan'dan çekilirken, Norveç birlikleri bir sahra hastanesinin işletmesini üstleniyor. Türkiye ise Afganistan'ın dış dünya ile bağlantısının sağlanmasında büyük önem taşıyan Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ve işletmesini üstlenmeyi planlıyor.

Bu konuda ABD ile görüşmeler sürerken, Afganistan'da gücünü artıran Taliban ise Türkiye'nin ülkede asker bulundurmasına karşı çıkıyor. Tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini isteyen Taliban, "Hangi ülkeye ait ve hangi bahane altında olursa olsun yurdumuzda yabancı güçlerin bulunmasını işgal olarak görmekteyiz" uyarısı yapmıştı.

DW/JD, GA

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