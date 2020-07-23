 Moody’s: Koronavirüs Türkiye’de fonlama ihtiyacını ve borçları artıracak | EKONOMİ | DW | 28.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Moody’s: Koronavirüs Türkiye’de fonlama ihtiyacını ve borçları artıracak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's koronavirüsün Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde fonlama ihtiyacının ve borç yükünün artmasına neden olacağını açıkladı.

default

Dünyadaki tüm ülkelerin ekonomileri koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçerken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayınladığı bir raporda koronavirüsün Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde fonlama ihtiyacının ve borç yükünün artmasına neden olacağını açıkladı.
Moody's bu beş ülkede bölgesel ve yerel yönetimlerin koronavirüsün yarattığı ekonomik daralma sonucu azalan gelirleri nedeniyle ihtiyaç duyacağı toplam fonlamanın 2020 yılı içerisinde 25 milyar euroyu aşacağı tahmininde bulundu.

Borç yükünde artış

Raporda Türkiye hariç diğer ülkelerde açıkların ve borç yükünün bu yıl artacağı, 2021'de ise gelirlerin artması ile kriz öncesi döneme dönüş olacağı kaydedilirken, Türkiye, Macaristan ve Polonya'nın 2020 yılında borç yükünde en fazla artışın yaşanacağı ülkeler olacağına dikkat çekildi.

Raporun yazarlarından Moody's analisti Vladlen Kuznetsov, "Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ndeki bölgesel ve yerel yönetimler koronavirüs şoku nedeniyle 2020'de büyük bir darbe alacaklar" diyerek, bu ülkelerin "Mali esneklikleri, düşük borç yükleri ve düşük yeniden finansman riskleri doğrultusunda şoku atlatacaklarını" ifade etti.

Raporda Türkiye ve Polonya'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yüksek borca maruz kalması nedeniyle uzayan bir krize karşı daha "korunmasız" olduğu belirtildi.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin notunu B1'e düşürdü, ekonomik görünümü de "Negatif" olarak belirledi.  

Analiz: Faiz ve kredi büyümesinde kumanda Ankara'da

DW Ekonomi Uzmanı Uğur Gürses, Ankara'dan bankalara uygulayacakları faiz oranları yanında şimdi de kredi hacminde yüzde 15 büyüme hedefi verildiğini, bunun serbest piyasa koşullarını bozduğunu belirtiyor.  

Benzer içerik

Türkische Zentralbank

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 23.07.2020

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttu.

Türkei Istanbul Junge Menschen im Park

Üniversiteli işsizlerin sayısı hızla artıyor 14.07.2020

Türkiye'de işsizlik sorunu, koronavirüs salgınıyla birlikte tarihi seviyelere ulaştı. TÜİK verileri işsizlikte düşüş gösterse de uzmanlar iş gücündeki azalmanın rekor seviyelere geldiğine dikkat çekiyor.

Symbolbild: Handel USA Türkei Indien

Ekonomik güven endeksi 73,5'e çıktı 29.06.2020

Koronavirüs salgının yarattığı endişelerle Nisan ayında en düşük seviyeye gerileyen ekonomik güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 19,1 artışla 73,5'e çıktı.    

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye yabancı yatırımcıya "güven" vermiyor

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar son yıllarda hızla gerilerken, portföy yatırımları da rekor seviyede düşüyor. Bu çıkışın arkasında ise başkanlık sistemine ilişkin endişeler ve ekonomiye olan güvensizlik var.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  