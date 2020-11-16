 Moderna′nın aşı adayı yüzde 94,5 koruma sağlıyor | DÜNYA | DW | 16.11.2020

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DÜNYA

Moderna'nın aşı adayı yüzde 94,5 koruma sağlıyor

ABD'li şirket Moderna'nın geliştridiği koronavirüs aşısının yüzde 94,5 koruma sağladığı bildirildi. Şirket, aşı adayı için ABD'de acil tescil sürecine başvurmayı planlıyor.

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Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 rahatsızlığına karşı geliştirilen aşı adayları konusunda ABD'li şirket Moderna'dan açıklama geldi.

Şirket, yapılan veri analizi sonucu aşı adayının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığının anlaşıldığını duyurdu. Moderna, birkaç hafta içerisinde aşı adayının ABD'de tescil edilmesi için acil süreç başlatmayı planlıyor.

Aşı adayının, Biontech-Pfizer'in aşı adayı gibi RNA teknolojisi kullanılarak geliştirildiği bildirildi.

Avrupa Birliği Komisyonu ABD'li şirket Moderna ile 160 milyon doz aşı sevkiyatı için görüşmelere başladı.

Geçen hafta daBiontech-Pfizer  geliştirdikleri aşı adayının yüzde 90 oranında koruma sağladığını duyurmuştu.

dpa,Reuters/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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AB Komisyonu COVİD-19'a karşı yüzde 90 koruma sağlayan bir aşı geliştirdiğini açıklayan Biontech ve Pfizer’den aşı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.  

Dünyanın beklediği aşının arkasındaki iki Türk

Biontech ve Pfizer, yüzde 90 koruma sağladığını söyledikleri koronavirüs aşısı için ruhsat onayının eşiğinde. Aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci.  

Korona aşısı -70 derecede taşınacak

Alman Biontech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimine yakında başlanacak. Ancak aşıların nakliyesi kolay olmayacak. Zira aşıların eksi 70 derecede taşınması gerekiyor. Buzdolabında da uzun süre saklanamıyor.  

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