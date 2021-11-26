 MİT’in yatırım bütçesinde rekor artış | Türkiye | DW | 17.01.2022

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Türkiye

MİT’in yatırım bütçesinde rekor artış

MİT Başkanlığı bu yıl projeleri için 825 milyon TL, Emniyet İstihbarat ise 200 milyon TL harcayacak. Yatırım programında cezaevleri ve sınır duvarı inşaatları için de ciddi kaynak ayrıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı - İstanbul

Milli İstihbarat Teşkilatı - İstanbul

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yatırım programında istihbarat, güvenlik ve cezaevi yapımları için ayrılan kaynakta dikkat çekici artış yaşandı. Buna göre, geçen yıl 300 milyon TL yatırım bütçesi verilen ancak 631 milyon TL harcayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na bu yıl da 825 milyon TL kaynak tahsis edildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığı’na ise 2022-2023 yıllarında harcaması için 400 milyon TL ayrıldı. Diğer yandan Adalet Bakanlığı, 36 cezaevi inşaatı için bu yıl yaklaşık 2 milyar TL harcayacak. İçişleri Bakanlığı ise sınır duvarı yapımı amacıyla 992 milyon TL bütçe kullanacak.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan 2022 Yılı Yatırım Programı’nın ayrıntılarında istihbarat, güvenlik ve adalet hizmetleriyle ilgili de kaynak ayrıldı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne uyuşturucu ile mücadele kapsamında makine ve teçhizat alımı için 11 milyon TL ayrıldı. "Terörle mücadele kapasitesinin artırılması" amacıyla ayrılan para 80 milyon TL olurken, "İstihbarat Hizmetleri" için 2022-2023 döneminde toplam 400 milyon TL tahsis edildi. Bunun 200 milyon TL’si 2022 yılında harcanacak. Bu para, makine ve teçhizat alımı için kullanılacak.

2022’de yeni sınır duvarı yapılacak

İçişleri Bakanlığı’na sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla hedeflediği projeleri gerçekleştirmesi için de ödenek ayrıldı. 2022’de 332 kilometrelik sınır duvarı ile alet ve cihazlar için 292 milyon TL yatırım bütçesi harcanacak. Özellikle Afgan mültecilerin son yıllarda sıkça geçiş yaptığı Van’a yönelik özel bütçe ayrıldı.

Van 2 Kısım Güvenlik Duvarı ve Devriye Yolu Yapımı işi için 1 milyar 200 milyon TL bütçe belirlenmişti. Geçen yıl bunun için 120 milyon TL harcanırken, bu yıl 238 kilometrelik duvar ve yol yapımına 600 milyon TL para ayrıldı. Şırnak sınırında 33 kilometrelik alana ise 100 milyon TL'lik panel çit örülecek.

Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı yapımı devam ediyor

Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarı yapımı devam ediyor

MİT’in ihtiyaçları için 825 milyon

Yatırım programında en dikkat çekici artış MİT Başkanlığı’na ilişkin oldu. 2020-2024 yılları arasında inşaat, etüt proje yapımı, makine-teçhizat alımı için 3 milyar 322 milyon 285 bin TL ayrılmıştı. Bu kapsamda MİT’in geçen yıl 300 milyon TL harcaması kararlaştırılmıştı. Ancak Teşkilat, 2021’te bu rakamın iki katını harcayarak 631 milyon 500 bin TL yatırım bütçesi kullandı. Bu yıl için ise 825 milyon TL MİT için tahsis edildi.

36 cezaevi için 2 milyar TL

Öte yandan Adalet Bakanlığı’na cezaevi yapımı için toplam 1 milyar 988 milyon TL 64 bin TL kaynak ayrıldı. Bu para, 36 cezaevi yapımı için harcanacak. Yatırım programında cezaevi yapılacak iller arasında Malatya, Konya, Muş, Tokat ve Zonguldak sayıldı.

 

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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