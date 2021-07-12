MİT'in Kırgızistan'dan getirdiği Orhan İnandı tutuklandı

Gizli bir operasyonla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, Ankara'da savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Gülen yapılanmasının Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen İnandı'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İnandı'nın Gülen yapılanmasının Kırgızistan'daki imamı ve Orta Asya sorumlusu olduğu belirtilerek örgütle bağlantılı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgütün tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu ve örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'Bylock' programını kullandığı iddia edildi. Savcılık, İnandı'nın yurtdışına kaçan üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Türkiye'ye getirildiğini Erdoğan açıklamıştı

İnandı'nın MİT tarafından Türkiye'ye getirildiği geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındanaçıklanmıştı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Türkiye kökenli Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'dan 1 Haziran 2021'den bu yana haber alınamıyordu. DW Türkçe'ye konuşan Orhan İnandı'nın eşi Reyhan İnandı eşinin kaçırılmış olması iddialarına ilişkin olarak "Bundan şüphelenmek ve endişelenmek için önümüzde yeterince başka örnekler vardı zaten" demiş ve eşinin akıbeti konusunda Türk Büyükelçiliği'ne yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını söylemişti.

DHA,DW/HS,EC

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