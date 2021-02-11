 Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye′nin yalan haber stratejisinin parçası | AVRUPA | DW | 14.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacıların yasa dışı bir biçimde geri itildiği iddiasının Türkiye'nin "yalan haber stratejisinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacı botlarının yasa dışı bir biçimde Türkiye karasularına itildiği iddialarını geri çevirdi. Mitarakis söz konusu iddiaları Türkiye'nin bazı sivil toplum kuruluşları ve insan kaçakçıları üzerinden yürüttüğü "yalan haber stratejisinin bir parçası" olarak tanımladı.

To Vima gazetesine bir mülakat veren Mitarakis, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex ve Yunan sahil güvenliğinin söz konusu iddiaları teyit etmediğini söyledi. Mitarakis sınır korumanın "uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri çerçevesinde" gerçekleştiğini belirtti.

Önerdiğimiz linkler

İnsan hakları kuruluşu Mare Liberum Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik şiddetin geçen yıl yeni bir boyut kazandığını açıkladı. Rapora göre geçen yıl 9 bin 798 kişi Türkiye'ye geri itildi.

Yeni bulgular, Yunanistan'ın mültecileri hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye sınır dışı ettiğini ortaya koyuyor. DW yaptığı araştırmada, sınır dışı edilen mağdurları tespit etti ve kimileriyle İstanbul’da buluştu.

UNHCR, Yunanistan’dan göçmenlerin geri itildiğine dair iddiaların araştırılmasını istedi. UNHCR, sığınmacının adil bir iltica sürecine hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Geçen aylarda çok sayıda sığınmacılara yardım kuruluşu ve çeşitli medya organları Yunan sahil güvenliğinin sığınmacı botlarını yasa dışı bir şekilde Türkiye karasularına doğru ittiğini açıkladı. Frontex'in durumdan haberdar olduğu, kimi olaylar sırasında yakınlarda bulunduğu ancak duruma müdahale etmediği de ifade edildi.

Geçen hafta insan hakları kuruluşu Mare Liberum Ege Denizi'nde sığınmacılara yönelik şiddetin yeni bir boyut kazandığını açıklamıştı. Kurum hazırladığı raporda geçen yıl içinde Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği sığınmacı sayısını 9 bin 798 olarak ifade etmişti.

Tanıklıklar üzerinden hazırlanan raporda "sistematik ve yasa dışı biçimde yapılan geri gönderme aksiyonlarında" Yunan sahil güvenliğinin baş aktör olduğu ancak Frontex ve NATO komutasındaki gemilerin de yer aldığı belirtilmişti.

DW, dpa / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Investigativgeschichte | illegale Pushbacks in der Ägäis

Mare Liberum: Ege'de göçmenlere şiddet yeni bir boyut kazandı 11.02.2021

İnsan hakları kuruluşu Mare Liberum Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik şiddetin geçen yıl yeni bir boyut kazandığını açıkladı. Rapora göre geçen yıl 9 bin 798 kişi Türkiye'ye geri itildi.

Griechenland Insel Lesbos Migranten erreichen Küste

Midilli'ye geçen 27 sığınmacı kurtarıldı 19.01.2021

Türkiye'den botla Midilli Adası'na ulaşan 27 sığınmacı, geceyi hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu kıyıda geçirdikten sonra, Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Bir sığınmacı ise yaşamını yitirdi.

Griechenland Lesbos Flüchtlinge an Zaun / Protest vor Rückführung in Türkei

Yunanistan: Türkiye geri kabule yanaşmıyor 14.01.2021

Yunanistan, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarında bulunan ve iltica başvurusu reddedilen bin 450 sığınmacıyı geri kabule yanaşmadığını iddia ederek konuyla ilgili AB nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İtalya'nın yeni başbakanı Mario Draghi (sağda), görevi selefi Giuseppe Conte'den devraldı

İtalya’da son 10 yıldaki 7’nci hükümet resmen göreve başladı

İtalya’da yeni Başbakan Mario Draghi yemin ederek resmen görevine başladı. Draghi önderliğinde kurulan hükümetin başlıca görevi koronavirüs salgını ve ekonomik sorunlarla mücadele olacak.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  