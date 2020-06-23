 MİT haberi davasında üç tahliye | TÜRKİYE | DW | 24.06.2020

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TÜRKİYE

MİT haberi davasında üç tahliye

Bugün hakim karşısınma çıkan tutuklu bulunan gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik tahliye edildi. Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Libya’da ölen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun  cenazesine ilişkin haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle yargılanan gazeteciler bugün hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik tahliye edilirken Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

Dava, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Davada Yeni Yaşam Gazetesi’nden Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Odatv’den Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklu yargılanıyordu.

Hazırlanan iddianameye göre 6'sı tutuklu 8 gazetecinin, “devletin güvenliğine ve iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla beşer yıldan 10’ar yıla kadar hapsi isteniyor. Yine gazeteciler hakkında “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamasıyla dörder yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesi ve MİT Kanunu’nun 27'inci maddesine dayandırılıyor.

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