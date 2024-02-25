Miss Germany: "Rol modelim İran'daki cesur kadınlar"

Almanya'da düzenlenen "Miss Germany" yarışmasını 39 yaşındaki Berlinli mimar Apameh Schönauer kazandı.

İran'ın başkenti Tahran'da doğan ve altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya gelen Apameh Schönauer, kendini bir rol model olarak gördüğünü ve genç kadınları cesaretlendirebilmeyi ümit ettiğini söyledi.

Kendi rol modellerininse "İran'da özgürlükleri için sokaklara çıkıp gösterilere katılarak ve seslerini yükselterek her gün kendi hayatlarını riske atan güçlü ve cesur kadınlar" olduğunu belirten Schönauer, "Benim misyonum, bilhassa genç kadınları kendilerinin en iyi versiyonu hâline gelmeleri, büyük ve cesur düşünmeleri ve buradaki hayallerini gerçekleştirebilmeleri için teşvik etmek" dedi.

Yarışma töreninde yaptığı konuşmada, kendisinin ve kız kardeşinin "özgürce yaşayabilmesi için" Almanya'ya göç ettiklerini belirten Schönauer, "Bu hiç de kolay bir yol değildi" dedi.

Birinciliğini sahnede eşi Timo Schönauer'e sarılarak kutlayan iki çocuk annesi Schönauer, yarışmanın finalinden önce Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada ise, "Almanya'nın kollarını biraz daha açması ve daha renkli olmamıza izin vermesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Göçmen kökenli kadınlara entegre olmaları için çağrıda da bulunan Schönauer, "Ben her zaman hem Noel'i hem de Nevruz'u kutlamışımdır" dedi.

Apameh Schönauer, Miss Germany seçilmesini eşi Timo Schönauer'e sarılarak kutladı Fotoğraf: picture alliance/dpa

"Miss Germany" yarışmasının birincisi, "Kadın Lider Ödülü" ile birlikte 25 bin euro para ödülünün de sahibi oldu.

Baden-Württemberg eyaletinde yer alan ve Avrupa'nın en popüler tema parklarından olan Europa-Park'ta düzenlenen yarışmanın finalinde dokuz aday yarıştı. Yarışmada bu yıl 39 yaş sınırı uygulanmadı. Yaşları 22 ile 42 arasında değişen 10 finalistten biri hastalık nedeniyle yarışmaya katılamadı.

Almanya'daki "Miss Germany" yarışması, son yıllarda imaj değiştirdi. Artık yarışmacıların bikiniyle yürütülmediği organizasyonda 2019'dan beri adayların kişilikleri ve sorumluluk bilinçleri daha fazla göz önünde bulunduruluyor. Kazanan yarışmacılara taç da takılmıyor.

Aile Bakanı Lisa Paus, Miss Germany ile ilgili yayınladığı video mesajda, "yarışmadaki bu büyük değişimi fevkalade bulduğunu" belirtti. Paus, yarışmanın artık "kadınların tek taraflı bir görüntüsü yerine insanlarla ilgili" bir etkinlik hâlini aldığını ifade etti.

DW,dpa / CÖ,ET

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