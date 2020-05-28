Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

ABD'nin büyük kentlerinden Minneapolis'te Afroamerikalı George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesine karşı başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle kentte acil durum ilan edilirken kentten canlı yayın yapan CNN ekibi de polisin müdahalesiyle karşılaştı.

CNN muhabiri Omar Jimenez ve birlikte çalıştığı canlı yayın ekibi bağlantı yaptıkları sırada gözaltına alındı. Jimenez ve diğer üç kişinin birkaç saat sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Ekibin gözaltına alınmasına sert tepki gösteren CNN yönetimi, bu gözaltıları basın özgürlüğünü engelleme girişimi olarak nitelendirdi. CNN'nin internet sitesine yayınlanan açıklamada, aynı bölgede görev yapan beyaz CNN muhabiri Josh Campell'e polisin saygılı davrandığı ve tutuklamadığı ifadelerine de yer verdi.

Ekranlara yansıyan görüntülere göre, polisin Jimenez'in arkasından ittiği ve ekibiyle birlikte bulundukları yeri değiştirmeleri isteniyor. Jimenez de polise "Nereye istiyorsanız gidebiliriz. Şu anda canlı yayındayız. Biz dört kişiyiz, biz bir ekibiz" ifadelerini kullanıyor. Ardında ise ekip gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınıyor.

Polisin ekibe müdahalesine tanık olan stüdyodaki CNN moderatörü de yayın sırasında "Böyle bir şey daha önce görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Jimenez ve ekibi, göstericilerin bir binayı ateşe verdikleri yerden canlı yayın yapmaya çalışıyordu. Canlı yayınlanan görüntülerde gaz maskeli, kasklı ve ellerinde cop olan çok sayıda polis olduğu görülüyor.

Kentte acil durum ilan edildi

Öte yandan kentte protestolar devam ediyor. Olayların kontrol dışına çıkması üzerine kentte acil durum ilan edildi ve Minnesota Valisi Tim Walz bir kararnameyle Ulusal Muhafızları devreye soktuğunu açıkladı.

Salı günü sosyal medyada yayılan video görüntülerinde beyaz bir polis memurunun, gözaltına aldığı ve polis otosu yanında yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırması ve siyahi vatandaşın "Nefes alamıyorum" sözlerine rağmen devam etmesi infiale yol açmıştı. 43 yaşındaki Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken dört polis memuru görevden alınmıştı.

dpa,AFP/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe