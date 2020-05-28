 Minneapolis′te gözaltına alınan CNN ekibi serbest | DÜNYA | DW | 29.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetine karşı devam eden protestolarda CNN'in canlı yayın ekibi gözaltına alındı. Ekip kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, ancak CNN yönetimi gözaltılara sert tepki gösterdi.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerden canlı yayın yapan CNN ekibi gözaltına alındı.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerden canlı yayın yapan CNN ekibi gözaltına alındı.

ABD'nin büyük kentlerinden Minneapolis'te Afroamerikalı George Floyd'ın polis tarafından öldürülmesine karşı başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle kentte acil durum ilan edilirken kentten canlı yayın yapan CNN ekibi de polisin müdahalesiyle karşılaştı.

CNN muhabiri Omar Jimenez ve birlikte çalıştığı canlı yayın ekibi bağlantı yaptıkları sırada gözaltına alındı. Jimenez ve diğer üç kişinin birkaç saat sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Ekibin gözaltına alınmasına sert tepki gösteren CNN yönetimi, bu gözaltıları basın özgürlüğünü engelleme girişimi olarak nitelendirdi. CNN'nin internet sitesine yayınlanan açıklamada, aynı bölgede görev yapan beyaz CNN muhabiri Josh Campell'e polisin saygılı davrandığı ve tutuklamadığı ifadelerine de yer verdi. 

Ekranlara yansıyan görüntülere göre, polisin Jimenez'in arkasından ittiği ve ekibiyle birlikte bulundukları yeri değiştirmeleri isteniyor. Jimenez de polise "Nereye istiyorsanız gidebiliriz. Şu anda canlı yayındayız. Biz dört kişiyiz, biz bir ekibiz" ifadelerini kullanıyor. Ardında ise ekip gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınıyor.

Polisin ekibe müdahalesine tanık olan stüdyodaki CNN moderatörü de yayın sırasında "Böyle bir şey daha önce görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Jimenez ve ekibi, göstericilerin bir binayı ateşe verdikleri yerden canlı yayın yapmaya çalışıyordu. Canlı yayınlanan görüntülerde gaz maskeli, kasklı ve ellerinde cop olan çok sayıda polis olduğu görülüyor.

Kentte acil durum ilan edildi

Öte yandan kentte protestolar devam ediyor. Olayların kontrol dışına çıkması üzerine kentte acil durum ilan edildi ve Minnesota Valisi Tim Walz bir kararnameyle Ulusal Muhafızları devreye soktuğunu açıkladı.

Salı günü sosyal medyada yayılan video görüntülerinde beyaz bir polis memurunun, gözaltına aldığı ve polis otosu yanında yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırması ve siyahi vatandaşın "Nefes alamıyorum" sözlerine rağmen devam etmesi infiale yol açmıştı. 43 yaşındaki Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken dört polis memuru görevden alınmıştı.

dpa,AFP/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA Minneapolis | Proteste wegen des Todes von George Floyd in der Polizeigewahrsam verstarb

BM: ABD polis şiddetini durdurmalı 28.05.2020

ABD'ye George Floyd'un sokak ortasında bir polis tarafından öldürülmesine BM İnsan Hakları Komiseri Bachelet'ten de tepki geldi. Bachelet, ABD'den siyahlara yönelik polis şiddetini durdurmasını istedi.

USA Minneapolis | Proteste wegen des Todes von George Floyd in der Polizeigewahrsam verstarb

Minnesota'da acil durum ilan edildi 29.05.2020

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi bir vatandaşın beyaz bir polis memuru tarafından gözaltında öldürülmesine protestolar dün gece daha da şiddetlendi. Valilik acil durum ilan ederek Ulusal Muhafızları bölgeye sevk etti.

USA Minneapolis Gedenkstätte für George Floyd

George Floyd'un öldürülmesi sonrası binlerce kişi sokağa döküldü 27.05.2020

ABD’de polisin gözaltına aldığı George Floyd adlı siyah vatandaşı boynuna diziyle bastırarak öldürmesi protesto gösterilerine yol açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerden canlı yayın yapan CNN ekibi gözaltına alındı.

Minneapolis'te gözaltına alınan CNN ekibi serbest

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetine karşı devam eden protestolarda CNN'in canlı yayın ekibi gözaltına alındı. Ekip kısa bir süre sonra serbest bırakıldı, ancak CNN yönetimi gözaltılara sert tepki gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Salgın önlemleri pek çok ülkede esnetiliyor. Kuaför ve güzellik salonları da müşterilerine hizmet vermeye başladı.  