 Minik ressamın deprem tablosu 15 bin euro’ya alıcı buldu | ALMANYA | DW | 12.11.2020

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ALMANYA

Minik ressamın deprem tablosu 15 bin euro’ya alıcı buldu

Almanya’da yaşayan minik ressam Mikail Akar’ın Yunan meslektaşı ile Ege’deki depremzeler yararına yaptığı tablo açık artırmada 15 bin euro’ya satıldı. Elde edilen gelir İzmir ve Sisam’daki depremzedelere bağışlanacak.

Samir adlı tablo 15 bin euro'ya satıldı

Samir adlı tablo 15 bin euro'ya satıldı

Sanatın birleştirici gücü, İzmir’de ve Yunanistan’ın Sisam Adasında can kayıplarına neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gözler önüne serildi. Almanya'da "Mucize çocuk" olarak adlandırılan 8 yaşındaki  ressam Mikail Akar  ile yine Almanya'da yaşayan Yunan ressam Niko Nikolaidis'in iki ülkedeki depremzedeler yararına el ele vererek yaptıkları tablo açık artırmada 15 bin euro'ya satıldı.

Korona salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen müzayedede en yüksek meblağ olan 15 bin euro'yu veren bir koleksiyoner tabloyu satın aldı. Sisam (Samos) ve İzmir’in ilk ve son hecelerini birleştirerek tablolarına "Samir" adını veren iki sanatçı satıştan elde edilen geliri tamamen deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını belirtti.

Niko Nikolaidis ve Mikail Akar

Niko Nikolaidis ve Mikail Akar

Mikal'in babası Kerem Akar DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İzmir'e 7 bin 500 euro, Sisam'a da 7 bin 500 euro düşüyor. Tablonun çok iyi bir fiyata satılması oğlumu ve Yunanlı meslektaşını çok sevindirdi" dedi.

Pop art türü resmin iki temsilcisi

İlk sergisini henüz dört yaşında açarak, Alman sanat camiasının ilgisini üzerinde toplamayı başaran 8 yaşındaki Mikail Akar depremden kısa süre önce tatil için İzmir'e gitmiş, dönüşünden sonra söz konusu deprem meydana gelmişti. Biri Türk diğeri Yunanlı iki sanatçı, iki ülkede can kayıplarına yol açan depremin hemen ardından bir araya gelip ortak bir tablo yapmaya karar vermişti.

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Mikail Akar: 7 yaşındaki büyük ressam

Pop art türü resmin dünyadaki genç temsilcilerinden biri olarak kabul edilen  29 yaşındaki Yunan sanatçı Nikolaidis  ise aynı ekolün en küçük temsilcisi Mikail  ile birlikte depremzeler için yaptıkları tabloda Türk-Yunan dostluğuna vurgu yapmak istediklerini belirterek, "Biz yeni kuşağız. Sevgi, birliktelik, saygı ve onurlu bir yaşam istiyoruz. Biz buyuz. Gururlu insanlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

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