Milyonerlerin sayısı ilk kez 20 milyonu geçti

Dünyada net serveti 1 milyon doların üstündeki kişilerin sayısı geçen yıl yüzde 6,3 artarak 20 milyon 800 bine yükseldi.

Danışmanlık şirketi Capgemini'nin analizine göre milyonerlerin toplam servetinin tutarı ise yüzde 7,6'lık artışla yaklaşık 80 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişmede, özellikle borsadan elde edilen gelirlerdeki artışın etkili olduğu belirtiliyor.

Dünyada en fazla milyonerin bulunduğu ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Almanya ve Çin olarak sıralandı. Bu dört ülkedeki milyonerler, dünyadaki toplam milyonerlerin yüzde 63'ünü oluşturdu.

Almanya'daki milyonerlerin sayısı ise 69 bin 100 kişiyle yüzde 4,5 oranında artarak 1,5 milyonun üstüne çıktı. Almanya'daki milyonerlerin toplam serveti yüzde 6,8'lik artışla 5 trilyon 850 milyar dolara yükseldi.

En büyük artış ise en az 30 milyon dolarlık net servete sahip olan ve "süper zenginler" olarak tabir edilen kesimde gerçekleşti. Koronavirüs pandemisinin hakim olduğu 2020 yılında dünyadaki süper zenginlerin sayısı da yüzde 9 oranında arttı.

dpa / BK,ET

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