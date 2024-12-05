Milyarderlerin serveti on yılda iki kattan fazla arttı

Bir araştırma milyarderlerin servetlerinin on yılda 6,3 trilyondan 14 trilyon dolara yükseldiğini ortaya koydu. Milyarder sayısı da yaklaşık 1,5 kat arttı.

Bir araştırmadan çıkan sonuca göre dünya genelinde milyarderlerin toplam serveti son 10 yılda iki kattan fazla artış gösterdi.

İsviçre'nin önde gelen bankalarından UBS ile mali denetim ve analiz kuruluşu PWC İsviçre tarafından hazırlanan Milyarder Hedefleri Raporu'na göre, dünya genelindeki milyarderlerin serveti 2015-2024 yılları arasında 6,3 trilyon dolardan 14 trilyon dolara yükseldi. Raporda bu süre içerisinde milyarder sayısının da bin 757'den 2 bin 682'ye çıktığı belirtildi.

Bununla birlikte raporda bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısının kaydedildiği 2021'den itibaren milyarderlerin sayısında durgunluk yaşandığına değinilerek, anılan tarihten bu yana milyarder sayısındaki artışın sadece 4 olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Milyarderlerin servetinin ise 2015'ten 2020'ye kadar yıllık yüzde 10, 2021'den itibaren ise yıllık yüzde bir oranında arttığına işaret edildi.

Yapılan değerlendirmede, milyarderlerin servetinin küresel hisse senedi piyasalarından daha iyi bir performans gösterdiği belirtilerek, "Süper zenginlerin” bugün 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 121 daha fazla servete sahip oldukları ifade edildi.

Buna karşılık küresel hisse senetleri için MSCI AC Dünya Endeksi yüzde 73'lük oranla daha düşük bir artış kaydetti.

Milyarderlerin servetlerinin büyük bir kısmının önümüzdeki yıllarda mirasçılarına kalması bekleniyor. UBS'ten yapılan açıklamada, "Milyarderler önümüzdeki 15 yıl içinde tahminen 6,3 trilyon dolarlık bir serveti mirasçılarına ya da hayır kurumlarına aktaracaklar" dedi. Bir yıl öncesine kadar bu miktarın 5 trilyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyordu.

AFP/TY;BK

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