Milyarderler servetlerine servet kattı

Dünya genelinde milyarderlerin toplam servetinin 2017 yılında yüzde 19 oranında tarihi bir artış göstererek 8,9 trilyon dolar seviyesine ulaştığı açıklandı.

İsviçre Bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan ve Cuma günü açıklanan "Billionaire Insights 2017" adlı rapora göre geçtiğimiz yıl 199 kişi milyarderler sınıfına girerken, toplam milyarder sayısı 2 bin 158'e yükseldi.

"2017'de Çin her hafta iki milyarder yarattı"

Çin, geçtiğimiz yıl kaydedilen tarihi artışın tetikleyici faktörü oldu. Milyarder sayısının 2017 yılında 318'den 373'e yükseldiği ülkede milyarderlerin sahip olduğu toplam servet yüzde 39 artış göstererek 1.12 trilyon dolara ulaştı. Asya'nın en büyük ekonomisi olan ülke rapora göre geçen yıl her hafta iki milyarder yarattı. Milyarderlerin çoğunluğu teknoloji ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteriyor.

UBS Küresel Servet Yönetimi'nden Josef Stadler "Geçtiğimiz 10 yılda Çinli milyarderler dünyanın en geniş ve en başarılı şirketlerini yaratarak yaşam standartlarını yükselttiler" yorumunda bulundu.

Alibaba online satış platformu kurucusu Çinli milyarder Jack Ma

Çin'de bulunan milyarderlerin sayısının artacağı öngörülüyor. Raporda, Çin'de 2006 yılında sadece 16 milyarderin bulunduğuna dikkat çekilirken "ülkenin büyük nüfusu ve teknoloji alanındaki gelişmelerin iş insanlarına şirketlerini büyütebilmeleri için uygun ortamı sağladığı" ifade ediliyor.

Asya'nın özellikle Çin'in Şenzen bölgesinden çıkan yeni milyarderleri Amerika'nın teknoloji alanındaki ağırlığına meydan okuyor. Rapora göre 2017'de Çin start-up'lara ayrılan girişim sermayesi fonunun ABD seviyesine çıkardı. Yapay zekaya ilişkin patent başvuruları Amerika kıtasındakinin dört katına çıkarken, blockchain ve kripto ile ilgili patent başvuruları ise üç kat daha fazla oldu.

Bilim ve teknoloji sektöründeki telif hakları konusunda yaşanan uyuşmazlıklar ve karşılıklı ekonomik yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken Çin'in teknoloji alanında Silikon Vadisi'ne meydan okuduğu ifade edildi. Raporda ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın olumsuz etkilerine ilişkin uyarılar da yer aldı.

Amerika kıtasının milyarderlerinin serveti ise Çin'e oranla daha yavaş bir büyüme kaydetti. Milyarderlerin toplam serveti yüzde 12'lik artış göstererek 3.6 trilyon dolara erişti. 5 yıl önce senede 87 milyarder yaratan Amerika kıtasında bu sayı 2017 yılında 53'te kaldı. Paranın değerlenmesi nedeniyle Avrupalı milyarderlerin serveti yüzde 19 oranında büyürken, milyarder sayısı yüzde 4'lük bir artışla 414'e ulaştı.

AFP,AP/MY,ÖA

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