 Milyarderler servetlerine servet kattı | EKONOMİ | DW | 27.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Milyarderler servetlerine servet kattı

Dünyada milyarderlerin toplam serveti 2017'de yüzde 19 arttı. En çok yeni milyarder çıkaran ülke ise Çin oldu. Çin bir yılda haftada iki milyarder yarattı.

Symbolbild: Frankreich, Dijon: Betrüger lebte als Schlossherr in Frankreich (picture-alliance/J. Kalaene)

Dünya genelinde milyarderlerin toplam servetinin 2017 yılında yüzde 19 oranında tarihi bir artış göstererek 8,9 trilyon dolar seviyesine ulaştığı açıklandı.

İsviçre Bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan ve Cuma günü açıklanan "Billionaire Insights 2017" adlı rapora göre geçtiğimiz yıl 199 kişi milyarderler sınıfına girerken, toplam milyarder sayısı 2 bin 158'e yükseldi.

"2017'de Çin her hafta iki milyarder yarattı"

Çin, geçtiğimiz yıl kaydedilen tarihi artışın tetikleyici faktörü oldu. Milyarder sayısının 2017 yılında 318'den 373'e yükseldiği ülkede milyarderlerin sahip olduğu toplam servet yüzde 39 artış göstererek 1.12 trilyon dolara ulaştı. Asya'nın en büyük ekonomisi olan ülke rapora göre geçen yıl her hafta iki milyarder yarattı. Milyarderlerin çoğunluğu teknoloji ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteriyor.

UBS Küresel Servet Yönetimi'nden Josef Stadler "Geçtiğimiz 10 yılda Çinli milyarderler dünyanın en geniş ve en başarılı şirketlerini yaratarak yaşam standartlarını yükselttiler" yorumunda bulundu.

Alibaba internet platformunun kurucusu Çinli milyarder Jack Ma

Alibaba online satış platformu kurucusu Çinli milyarder Jack Ma

Çin'de bulunan milyarderlerin sayısının artacağı öngörülüyor. Raporda, Çin'de 2006 yılında sadece 16 milyarderin bulunduğuna dikkat çekilirken "ülkenin büyük nüfusu ve teknoloji alanındaki gelişmelerin iş insanlarına şirketlerini büyütebilmeleri için uygun ortamı sağladığı" ifade ediliyor. 

Asya'nın özellikle Çin'in Şenzen bölgesinden çıkan yeni milyarderleri Amerika'nın teknoloji alanındaki ağırlığına meydan okuyor. Rapora göre 2017'de Çin start-up'lara ayrılan girişim sermayesi fonunun ABD seviyesine çıkardı. Yapay zekaya ilişkin patent başvuruları Amerika kıtasındakinin dört katına çıkarken, blockchain ve kripto ile ilgili patent başvuruları ise üç kat daha fazla oldu.

Bilim ve teknoloji sektöründeki telif hakları konusunda yaşanan uyuşmazlıklar ve karşılıklı ekonomik yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken Çin'in teknoloji alanında Silikon Vadisi'ne meydan okuduğu ifade edildi. Raporda ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın olumsuz etkilerine ilişkin uyarılar da yer aldı.

Amerika kıtasının milyarderlerinin serveti ise Çin'e oranla daha yavaş bir büyüme kaydetti. Milyarderlerin toplam serveti yüzde 12'lik artış göstererek 3.6 trilyon dolara erişti. 5 yıl önce senede 87 milyarder yaratan Amerika kıtasında bu sayı 2017 yılında 53'te kaldı. Paranın değerlenmesi nedeniyle Avrupalı milyarderlerin serveti yüzde 19 oranında büyürken, milyarder sayısı yüzde 4'lük bir artışla 414'e ulaştı.

AFP,AP/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Oxfam: 2043 kişi milyarder, 3,7 milyar kişi yoksul

Yardım kuruluşu Oxfam, dünyadaki milyarder patlaması ve gelir adaletsizliğine dikkat çektiği raporunu açıkladı. Rapora göre en varlıklı yüzde 1'lik kesim, geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip oldu. (22.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

"Geliri artan daha az hareket ediyor"  

Benzer içerik

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander

Ekonomi ilişkileri kurtaracak mı? 25.10.2018

Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde iki taraf da ekonomik işbirliğine bel bağlıyor. Ancak yüksek beklentiler ne kadar gerçekçi, işbirliği alanları ve pürüzler neler? Altı başlıkta derledik:

Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus

Berlin-Ankara hattında gündem ekonomi 24.10.2018

Krizlerle geçen 2017'nin ardından ilişkileri normalleştirmek isteyen Türkiye ve Almanya ekonomiye odaklandı. Alman Ekonomi Bakanının bugün başlayan Türkiye ziyaretinde Alman şirketlerinin sorunları da gündemde olacak.

People's Climate March Sydney 21.09.2014

İklim değişikliğine karşı neler yapabilirsiniz? 25.10.2018

İklim değişikliği konusunda yayınlanan raporlar giderek daha karanlık bir tabloya işaret ediyor. Çözüm için siyasi irade şart. Ancak, sizin de yapabilecekleriniz var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Investorenkonferenz in Saudi-Arabien (picture alliance/dpa/A. Nabil)

Suudi yatırım zirvesini eski ortaklar kurtardı

Cemal Kaşıkçı cinayeti gölgesinde geçen ve çoğu Batılı şirketin boykot ettiği Suudi yatırım konferansında imzalanan 56 milyar dolarlık anlaşmanın büyük bölümü enerji sektöründen eski ortaklarla yapıldı. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Anna Amalia Bibliothek in Weimar (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Kütüphaneler 4 bin yılı aşkın bir süredir insanları bilgiyle buluşturuyor.  