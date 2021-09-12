Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" denildi.

Hayatını kaybeden askerin kimliğinin Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem olduğu öğrenildi.

İdlib'de üç Türk askeri hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı dün de Suriye'nin İdlibbölgesinde üç Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mücahit Sınırtepe ve P.Uzm.Çvş. Ramazan Demir şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

DW / EC, CÖ

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