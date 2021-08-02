Milli güreşçi Yasemin Adar bronz madalya kazandı

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Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular Yasemin Adar ve Rıza Kayaalp güreşte bronz madalya aldı. Yasemin Adar, kadınlar güreşte Türkiye'ye ilk Olimpiyat madalyasını kazandırdı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışan milli güreşçiler Yasemin Adar ile Rıza Kayaalp bronz madalya kazandılar.
Milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Aiperi Medet Kyzy'i yenerek, Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.
Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Adar, rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Böylece Adar, kadınlar güreşte ilk olimpiyat, dünya ve Avrupa madalyası kazanan sporcu oldu.
Makuhari Messe'de grekomen stil 130 kiloda ise milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı rakibi Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 7-2 kazanan Kayaalp, böylece Olimpiyatlar'da üç kez arka arkaya madalya kazanan Hamit Kaplan'dan sonra ikinci Türk güreşçi olarak tarihe geçti.
DHA, DW/DBN, JD
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde Mete Gazoz, okçulukta altın madalya kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez çeyrek finale yükseldi.