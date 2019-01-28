 Milli Görüş Alman siyasetçiye açtığı davayı geri çekti | ALMANYA | DW | 28.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Milli Görüş Alman siyasetçiye açtığı davayı geri çekti

Almanya’daki İslam Toplumu Milli Görüş derneği, Yeşiller partisinden eski milletvekili Beck’e “derneğin Türkiye’den yönlendirildiği” yönündeki iddiaları nedeniyle açtığı ihtiyati tedbir davasını geri çekti.

Yeşiller partisi eski milletvekili Volker Beck

Yeşiller partisi eski milletvekili Volker Beck

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğinin Yeşiller partisi eski milletvekili Volker Beck hakkında açtığı ihtiyati tedbir davasını geri çekti. Gazetenin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan eski Yeşiller milletvekili, davanın geri çekildiğini doğruladı.

IGMG bu dava ile Volker Beck’in Almanya’da faaliyet gösteren Müslüman derneklerinin yurt dışından yönlendirildiği şeklindeki açıklamalarının yasaklanmasını talep ediyordu. Davanın duruşması, Çarşamba günü Münih Eyalet Mahkemesi’nde görülecekti.

Yeşiller eski milletvekili Kölner Stadt-Anzeiger’e yaptığı açıklamada, IGMG’nin kararını “son dakikada atılan geri adım” olarak nitelendirdi. Beck, Milli Görüş’ün derneklerinin “Türkiye tarafından ne kadar yönlendirildiğinin mahkemede tespit edilebilmesi nedeniyle haklı olarak korktuğunu” dile getirdi. IGMG’nin mahkemede davayı kaybedeceğini savunan Beck, derneğin Türk devlet kurumlarına finansal olarak bağımlı olduğunu gösteren, topladığı yaklaşık 100 sayfalık dokümanı bu iddiasına gerekçe olarak gösterdi.

Beck açıklamalarını savunmuştu

Volker Beck, Almanya’da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş gibi derneklerin Türk hükümetinin etkisi altında olduğunu ileri süren açıklamalarda bulunmuştu. IGMG’nin dava açması üzerine DW Türkçe’ye açıklama yapan Beck, “Bu açıklamalar ifade özgürlüğü kapsamına girer. Üstelik dayanaksız şekilde yapılmış açıklamalar da değiller. Milli Görüş’ün Türk hükümetinin AKP, Türk hükümeti ve Diyanet doğrultusunda çalıştığını gösteren çok sayıda olayı örnek gösterebilirim” demişti.

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş ise DW Türkçe’ye açıklamasında Beck'in iddialarını reddetmişti.

DW,KNA/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

DİTİB'e finansal desteğe devam kararı

Alman Aile Bakanlığı, DİTİB projelerine finansman sağlamaya devam etme kararı aldı. DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, bir normalleşme adımı olarak değerlendirilen kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi. (01.05.2017)  

Milli Görüş Alman siyasetçiye dava açtı

Almanya’da İslam Toplumu Milli Görüş Derneği, Yeşiller partisinin eski milletvekillerinden Volker Beck’e “derneğin Türkiye’den yönlendirildiği” yönündeki iddiaları nedeniyle ihtiyati tedbir davası açtı. (23.11.2018)  

Beck: Erdoğan muhaliflerine vize imkanı sunulmalı

Yeşiller Partisi Milletvekili Volker Beck Almanya’nın Türkiye’de hükümete muhalif kişilere vize vermesi gerektiğini söyledi. Almanya Kültür Bakanı ise Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerini sert bir eleştirdi. (17.11.2016)  

Benzer içerik

Tag der offenen Moschee in Hannover

Aşağı Saksonya Müslümanları: Siyaset dışı kalmak istiyoruz 28.01.2019

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yeni bir Müslüman birliği kuruldu. Siyasi tartışmalardan uzak durmak isteyen birlik, Almanya’daki sorunların bitmesinde dil ve kültürü tanımanın önemine dikkat çekiyor.

DITIB-Zentralmoschee, Köln

Yorum: DİTİB yanlış yolda 18.01.2019

DW'den Christoph Strack, DİTİB'in yeni yönetim kuruluna ilişkin yorumunda kuruluşa eleştirel yaklaşıyor. Strack'a göre, Türkiye ile bağlarını koruyan DİTİB yeni bir başlangıç yapmaktan uzak.

Ditib stellt neuen Vorstand vor

Alman siyasilerden DİTİB’e Ankara’dan bağımsız olma çağrısı 19.01.2019

Bazı Alman siyasetçiler, geçen hafta "yeni bir başlangıç" duyurusu yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) Ankara'nın siyasi etkisinden tamamen kurtulma çağrısı yaptı.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Erdem’in avukatı: Adaletsizlik duyulsun diye açlık grevine başladı

CHP eski milletvekili Eren Erdem, “Adalet Orucu” olarak adlandırdığı açlık grevine başladı. Avukatı Onur Cingil, Erdem’in “yaşadığı adaletsizliğin tüm Türkiye” tarafından duyulması için bu kararı aldığını söyledi.  

Aşağı Saksonya Müslümanları: Siyaset dışı kalmak istiyoruz

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yeni bir Müslüman birliği kuruldu. Siyasi tartışmalardan uzak durmak isteyen birlik, Almanya’daki sorunların bitmesinde dil ve kültürü tanımanın önemine dikkat çekiyor.  

Almanya: Gümrük Birliği modernizasyonu gündemde değil

Alman Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Bareiss, Gümrük Birliği modernizasyonunun şu an için gündemde olmadığını söyledi. DW Türkçe’ye konuşan Bareiss, Türkiye ile ilişkilerde “iyileşmeye” odaklandıklarını aktardı.   

Milli Görüş Alman siyasetçiye açtığı davayı geri çekti

Almanya’daki İslam Toplumu Milli Görüş derneği, Yeşiller partisinden eski milletvekili Beck’e “derneğin Türkiye’den yönlendirildiği” yönündeki iddiaları nedeniyle açtığı ihtiyati tedbir davasını geri çekti.   

Afganistan Devlet Başkanı Gari'den Taliban’a görüşme çağrısı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban’a hükümet ile doğrudan görüşmelere başlama çağrısında bulundu. Kabil’in yer almadığı, Taliban ile ABD arasındaki görüşmelerde ise ilerleme kaydedildiği açıklandı.   

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Demonstration von Rechtsextremisten in Karlsruhe-Durlach (picture-alliance/dpa/U. Deck)

Alman güvenlik kurumlarında "aşırı sağ" tehlikesi

Almanya’da polis ve ordu içindeki aşırı sağcı oluşum iddiaları, "Alman güvenlik kurumlarında radikalleşme mi yaşanıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlarla bu soruya yanıt aradık: 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  