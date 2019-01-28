Milli Görüş Alman siyasetçiye açtığı davayı geri çekti

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) derneğinin Yeşiller partisi eski milletvekili Volker Beck hakkında açtığı ihtiyati tedbir davasını geri çekti. Gazetenin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan eski Yeşiller milletvekili, davanın geri çekildiğini doğruladı.

IGMG bu dava ile Volker Beck’in Almanya’da faaliyet gösteren Müslüman derneklerinin yurt dışından yönlendirildiği şeklindeki açıklamalarının yasaklanmasını talep ediyordu. Davanın duruşması, Çarşamba günü Münih Eyalet Mahkemesi’nde görülecekti.

Yeşiller eski milletvekili Kölner Stadt-Anzeiger’e yaptığı açıklamada, IGMG’nin kararını “son dakikada atılan geri adım” olarak nitelendirdi. Beck, Milli Görüş’ün derneklerinin “Türkiye tarafından ne kadar yönlendirildiğinin mahkemede tespit edilebilmesi nedeniyle haklı olarak korktuğunu” dile getirdi. IGMG’nin mahkemede davayı kaybedeceğini savunan Beck, derneğin Türk devlet kurumlarına finansal olarak bağımlı olduğunu gösteren, topladığı yaklaşık 100 sayfalık dokümanı bu iddiasına gerekçe olarak gösterdi.

Beck açıklamalarını savunmuştu

Volker Beck, Almanya’da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş gibi derneklerin Türk hükümetinin etkisi altında olduğunu ileri süren açıklamalarda bulunmuştu. IGMG’nin dava açması üzerine DW Türkçe’ye açıklama yapan Beck, “Bu açıklamalar ifade özgürlüğü kapsamına girer. Üstelik dayanaksız şekilde yapılmış açıklamalar da değiller. Milli Görüş’ün Türk hükümetinin AKP, Türk hükümeti ve Diyanet doğrultusunda çalıştığını gösteren çok sayıda olayı örnek gösterebilirim” demişti.

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş ise DW Türkçe’ye açıklamasında Beck'in iddialarını reddetmişti.

DW,KNA/JD,AÜ

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