 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak | TÜRKİYE | DW | 23.03.2021

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TÜRKİYE

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim kalıcı olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitimin salgiının sona ermesinin ardından da kalıcı olacağını söyleyerek, "EBA altyapımızı güçlendirdik" dedi.

Ziya Selçuk

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sabah gazetesine verdiği demeçte, pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim konusunda açıklamalarda bulundu.

"Salgının sona ermesinin ardından da uzaktan eğitimin kalıcı olacağını" söyleyen Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik" dedi.

"Birçok okulun altyapısı uygun"

Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyim edinildiğini söyleyen Selçuk, "Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" diye konuştu.

Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik. Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti. Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk."

Bakan Selçuk, "Türkiye, 184 ülkede 1.5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan dünyanın öncü ülkelerinden biri oldu" diye konuştu. 

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Eğitimde EBA eşitsizliği

DW / HT,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Uzaktan eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili detayları açıkladı. Buna göre uzaktan eğitim 4 Ocak’a kadar sürecek. Bu süre içinde sınav yapılmayacak. Öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.  

EBA’ya hiç girememiş öğrencilere karne notu nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim gören öğrencilere yüz yüze sınav yapılmayacağı ve EBA’daki performansa göre not verileceğini açıkladı. Altı milyon öğrencinin sisteme giremediğini hatırlatan eğitimciler tepkili.  

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