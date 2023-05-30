Milletvekili seçiminin kesin sonuçları ilan edildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Yurt içinde 18 milyon 586 bin 137, yurt dışında 806 bin 325 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 19 milyon 392 bin 462 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy oranı yüzde 35,62 oldu.

Yurt içinde 13 milyon 374 bin 463, yurt dışında 427 bin 720 seçmenin oy verdiği ve Türkiye genelinde oy sayısı 13 milyon 802 bin 183 olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranı yüzde 25,35 olarak kaydedildi.

CHP ikinci parti oldu

Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ile seçime giren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yurt içinde 5 milyon 283 bin 345 ve yurt dışında 201 bin 475 olmak üzere toplam 5 milyon 484 bin 820 oy aldı. MHP'nin oy oranı yüzde 10,07 oldu.

Millet İttifakı'nda yer alan ve seçime kendi logosu ile giren İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 9,69 olarak kaydedildi. İYİ Parti yurt içinde 5 milyon 211 bin 632 ve yurt dışında 64 bin 349 olmak üzere toplam 5 milyon 275 bin 981 seçmenin oyunu aldı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne (Yeşil Sol) oy veren seçmenlerin sayısı yurt içinde 4 milyon 624 bin 94, yurt dışında 179 bin 828 olarak belirlendi. Türkiye genelinde toplam 4 milyon 803 bin 922 seçmenin oy verdiği Yeşil Sol'un oy oranı yüzde 8,82 olarak belirlendi.

Millet İttifakı ile birlikte seçime giren Yeniden Refah Partisi (YPR), yurt içinde 1 milyon 505 bin 736, yurt dışında 21 bin 312 oy aldı. Türkiye genelinde 1 milyon 527 bin 48 oy alan YRP'nin oy oranı 2,80 olarak kaydedildi.

Yeşil Sol Parti'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ile seçime giren Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oy oranı yüzde 1,76 oldu. TİP, yurt içinde 903 bin 742 ve yurt dışında 52 bin 315 olmak üzere toplam 956 bin 57 seçmenin oyunu aldı.

Meclis'e giremeyen partiler

ATA İttifakı'ndaki partilerden Zafer Partisi, yurt içinde 1 milyon 198 bin 647, yurt dışında 17 bin 752 ve toplamda 1 milyon 216 bin 399 seçmenin oyunu aldı. Oyların yüzde 2,23'ünü alan Zafer Partisi, barajı geçemediği için Meclis'e giremedi.

14 Mayıs'taki seçimlere giren Millet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti, Genç Parti, Memleket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Yenilik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Adalet Partisi ve Bağımsızların oy oranları, yüzde 1'in altında kaldı.

Meclis'teki sandalye dağılımı

Kesin sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi 268, Cumhuriyet Halk Partisi 169, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61, Milliyetçi Hareket Partisi 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5, Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekili kazandı.

Seçimlere katılım toplamda yüzde 87,05 oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan milletvekili seçimi kesin sonuçlara göre, yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 835 bin 895 olarak belirtildi. Geçerli oy sayısı 54 milyon 442 bin 588, geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 393 bin 307 oldu. Seçimlere katılım oranı yüzde 87,05 olarak belirlendi.

Yurt içinde kayıtlı 60 milyon 721 bin 745 seçmenden, 53 milyon 994 bin 49'u sandık başına gitti. Geçerli oy sayısı 52 milyon 628 bin 182, geçersiz sayılan oy 1 milyon 365 bin 867 olarak kaydedildi. Seçmenlerin yüzde 88,92'si oy kullandı.

Yurt dışında ise kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenin 1 milyon 841 bin 846'sı yurt dışında ve gümrük kapılarında kurulan sandıklarda oy kullandı. Oyların 1 milyon 814 bin 406'sı geçerli, 27 bin 440'ı geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçimlere katılım oranı yüzde 53,80 oldu.

TBMM Genel Kurulu Cuma günü toplanacak

Milletvekili kesin sonuçlarının ilan edilmesini takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) en yaşlı üye olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak ve milletvekillerinin yemin töreni yapılacak.

1 Haziran Perşembe günü de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun kesin sonuçları YSK tarafından ilan edilecek.

3 Haziran Cumartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurul'unda yemin edecek ve yeni kabinesini açıklayacak.

ANKA, DW/JD, TY