Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı, itifakın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş için 12 maddelik bir yol haritası üzerinde uzlaşıldığını açıkladı.

14 Mayıs’ta yapılması beklenen milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı açıklandı.

Açıklamayı Ankara’da Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen altılı masa toplantısı sonrası konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. İttifakın adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu: İstişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada "Sevgili halkım, değerli kardeşlerim, Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok olurunuz der. Biz Yunus Emre’nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye’nin bütün renklerini, aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim Sofrasıdır. Halil İbrahim, sofrası komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç gitmemesidir. Halil İbrahim Sofrası zulmün sona ermesi, hakkın hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye’yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allahın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Siz, biz Millet İttifakı olarak Türkiye‘yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz" dedi.

Parlamenter sisteme geçişin yol haritası

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kaldıklarının altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu,12 maddelik bir yol haritası açıkladı. Kılıçdaroğlu, ayrıca Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcıları olarak görev yapacaklarını duyurdu. CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın kapısının "ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese açık olduğunu" vurguladı.

Altılı masa toplantısı, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in geçen hafta altılı masadan çekilmesi sonrasında başlayan krizin aşılmasına dönük görüşmeler nedeniyle gecikmeli olarak başlamıştı. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi (GP) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na şartlı onay

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiş ve partisinin "dayatmalara boyun eğmeyeceğini" açıklamıştı. Akşener, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem Imamoğlu ile Mansur Yavaş'ı göreve çağırmıştı.

Altılı masayı dağılma noktasına getiren anlaşmazlık sonrası bugün İYİ Parti ile CHP arasında arabuluculuk görüşmeleri yürütüldü. İmamoğlu ile Yavaş'ın Akşener'i ziyareti sonrası açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. İki belediye başkanının (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir" açıklaması yapmıştı.

Reuters'a konuşan CHP'li üst düzey bir yetkili de partisinin bu öneriyi kabul ettiğini belirtmişti.

DW, DHA /ETO, BÖ