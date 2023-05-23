Millet İttifakı ile Özdağ arasında "kayyum" pürüzü

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adayların destek arayışları sürüyor. Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek açıklaması sonrası Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı görüşmede "kayyum" pürüzü çıktı. Bu nedenle açıklama bir gün sonraya ertelendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede ele alınan protokolün imzalanması "kayyum"lara takıldı.

"Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmemesi", "sığınmacıların geri dönüşü", "Anayasa'daki Türklük tanımının korunması", "Tüm terör örgütleriyle etkin mücadele" gibi başlıkların yer aldığı protokolün imzalanmasına hem Özdağ cephesinde hem de Kılıçdaroğlu cephesinde "kesin" gözüyle bakılıyor.

"Kayyum"a formül ne?

Başlıklarda büyük oranda uzlaşan taraflar "kayyum" uygulamasında ise farklı düşünüyor. Millet İttifakı'nın ortak protokol metninde " Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" ifadesi yer alıyor. Kılıçdaroğlu da sık sık kayyum uygulamasının kaldırılacağı mesajı verdi.

Özdağ, basın toplantısında "Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz" mesajı verdi.

Bu açıklamalar sonrası iki liderin görüşmesinde nasıl bir formül belirleyeceği merak edilirken CHP kaynaklarına göre Özdağ'ın talebi "hukuki çerçeve" ile sınırlı. Buna göre "kayyum" uygulaması hukuki olarak yasalarda varlığını sürdürecek. Ancak bunun uygulanması konusunda keyfiyet olmayacağı ve denetlenebilir olacağı anlatılacak. CHP'de bazı kurmaylar ise bu konuda "dayatmaların doğru olmadığını" kayyum uygulamalarının tamamen demokratik olmayan bir uygulama olduğunu ve bunun pazarlık haline getirilemeyeceğini ifade ediyor.

Kayyumlara dair nasıl bir çerçeve belirleneceği ise Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki yüz yüze görüşmede netleşecek.

Kayyum konusu HDP ve Yeşil Sol Parti cephesinde de yakından takip edilen bir başlık. HDP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun daha önceki beyan ve açıklamalarından geri adım atmayacağı beklentisini dillendirirken, bir açıklama yapılmadan bu konuda yorum yapılamayacağını ifade ediyor.