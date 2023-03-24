Millet İttifakı içinde ayrı ittifak olacak mı?

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nin ittifak içinde ittifak için kendi aralarındaki görüşme trafiği sürüyor. Bu süreçteki gelişmelere göre altı partinin ortak listeleri de 9 Nisan'a kadar şekillenecek.

Seçim öncesi ittifaklar içinde cumhurbaşkanı adayları kesinleşir ve parlamento çoğunluğunu kazanmak için farklı denklemler üzerinde çalışılmaya devam edilirken, Millet İttifakı'nda ortak listelerin hazırlanması sürecinde liderlerin buluşması önemli görülüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Karar TV'de "ittifak içinde ittifak" formülüyle ilgili konuşmuş ve çalışmaların yüzde 99 oranında tamamlandığını söylemişti. Karamollaoğlu, "Üç parti olarak seçime müşterek girmemiz oyumuzu yükseltecek" demişti.

Bu çerçevede ittifak protokollerini iki gün önce Yüksek Seçim Kurulu'na sunan Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Parti'nin daha çok milletvekili çıkarabilmek için kendi aralarında başlattıkları üçlü görüşme trafiği sürüyor.

DW Türkçe'nin ilgili partilerin üst düzey yetkililerinden edindiği bilgilere göre, üç partinin "ittifak içinde ittifak" kurma formülünde henüz nihai sonuca ulaşılabilmiş değil ancak temaslar yoğun şekilde sürüyor ve bir süre daha trafiğin devam etmesi bekleniyor.

Üçlü "ittifak içinde ittifak" formülünde ilerleme sağlanıp sağlanmaması ve üç partinin bir sonuca ulaşıp ulaşmaması Millet İttifakı'ndaki altı partinin aday listelerinde olası ortaklaşma formüllerini de etkileyeceği için önemli görülüyor.

Gerek altı partinin ortak aday listeleri gerekse üçlü ittifak formülü ile ilgili kritik bir görüşme ise bugün Malatya'daki liderlerin katılacağı iftar olarak öne çıkıyor. İftarda diğer meselelerin yanı sıra bu konunun da gündeme gelebileceği, cumhurbaşkanı adayı kararını netleştiren ve önemli bir krizi aşan altı liderin şimdi bu konuya yoğunlaşmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Bu arada altı partinin aday listeleri için oluşturduğu komisyonun da beklenen toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.

Üç partinin tutumları nasıl?

Peki ittifak içinde ittifak kurarak daha çok milletvekili kazanmak isteyen üç partinin tutumları nasıl şekilleniyor?

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre "ittifak içinde ittifak" formülüne ilişkin üç partinin tutumlarında henüz tam bir ortaklaşma sağlanamadı.

Saadet Partisi seçime kendi logosu ile girilmesini isterken, diğer iki parti de kendi logolarını tercih ediyor. Her partinin kendi logolarıyla girme konusunda daha önce alınan kendi kurul kararları ve parti ilkelerine göre hareket etmek isteklerinin gündemde olduğu belirtilirken, bununla birlikte belli ortaklaşmaların yapılmasına ilişkin de güçlü işaretler var.

Seçim yaklaştıkça ittifaklar hareketleniyor Fotoğraf: Pressestelle der HDP

Partilerin yetkilileri liste oluşturulması ile ilgili süreçlerin işin doğası gereği biraz dinamik olduğunu ve görüşmelerin son birkaç güne kadar devam edebileceğini söyleyerek, "Bugün aldığımız karar yarın başka bir şekle evrilebilir" diyor.

DEVA Partisi daha önce aldığı parti kararı çerçevesinde seçime kendi amblemi ile girmek konusunda kararlığını sürdürürken, belli iller bazında diğer partilerle ortak çalışmalar yapılmasına ise soğuk bakmıyor.

Gelecek Partisi ise ittifak içinde ittifak önerisine çok sıcak olmadığını, daha çok CHP ve İYİ Parti ile ittifak kurmayı düşündüklerini belirtmişti.

Bu arada her partinin en az 41 ilde kendi logolarıyla seçime girmeleri de gerekiyor.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslimi için son gün olan 9 Nisan'a kadar her iki ittifakın aday listelerinin de netleşmesi için zaman bulunuyor.

Ortak listelerin önemi ne?

Peki yeni seçim yasasında ortak listeler hazırlamak ittifaklara ve partilere ne kazandırıyor?

AKP ile MHP'nin geçen yıl getirdiği yeni seçim sistemi ittifak içindeki partileri yüzde 7 baraja karşı korusa da her parti kendi alacağı oy oranına göre milletvekili çıkaracağı için ittifakın önemini azaltmış durumda. Bu nedenle her iki büyük ittifak da bazı illerde ortak liste yapma arayışında.

Araştırmacı Nezih Onur Kuru, ittifaklar için parlamento seçimlerinde ortak liste yapmalarının önemine dikkat çekerek, yeni seçim yasasının ittifakların artık oylarıyla ekstra milletvekili çıkarabilmesi avantajını ortadan kaldırdığını, bunun da daha az sayıda partiden oluşan ve parti arasındaki oy makası geniş olan Cumhur İttifakı'na yaradığını belirtiyor.

Kuru, Cumhur İttifakı'nın kritik illerde tek liste yapması ve Millet İttifakı'nın ise yapmaması durumunda Cumhur İttifakı'nın yüzde 41 oy ile Meclis'in salt çoğunluğu olan 301 sandalyeyi kazanabileceğine dikkat çekiyor.

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