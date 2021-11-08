Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin resmî istihbarat örgütü. 1926 yılında "Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti" adı altında temeli atıldı. 1965 yılında şimdiki adına kavuştu.
DW Türkçe'nin MİT ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Nevşin Mengü Soruyor'da eski CHP Milletvekili Erdal Aksünger, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından "daha büyük delil olamaz" dedi ve 17-25 Aralık dosyasının yeniden açılması için yeni bir delile gerek olmadığını söyledi. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin Kabil Havaalanına asker göndermek istemesinin nedeninin Batı ile ilişkileri Afganistan üzerinden düzeltmek istemesi olduğunu belirtti.