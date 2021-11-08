Millî İstihbarat Teşkilatı

Aksünger: Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarından büyük delil olamaz | Nevşin Mengü Soruyor

Nevşin Mengü Soruyor'da eski CHP Milletvekili Erdal Aksünger, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından "daha büyük delil olamaz" dedi ve 17-25 Aralık dosyasının yeniden açılması için yeni bir delile gerek olmadığını söyledi. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin Kabil Havaalanına asker göndermek istemesinin nedeninin Batı ile ilişkileri Afganistan üzerinden düzeltmek istemesi olduğunu belirtti.