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Millî İstihbarat Teşkilatı

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin resmî istihbarat örgütü. 1926 yılında "Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti" adı altında temeli atıldı. 1965 yılında şimdiki adına kavuştu.

DW Türkçe'nin MİT ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası  08.11.2021

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
pensionierter Direktor der Anti Terror Abteilung bei der türkischen Geheimdienst MİT.

MİT raporundaki Yeşil ve Öcalan'a operasyon 08.11.2021

Eski MİT mensubu Eymür, Öcalan'a yönelik 1996'da Suriye'de düzenlenen operasyonun "başarılı" olduğunu savunurken, MİT Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın o dönem hazırladığı soruşturma raporunda tam tersi tespitler yapıldı.
February 28, 2020 Members of Syria's opposition National Liberation Front fire heavy artillery guns at government forces in the village of Talhiyeh near the town Taftanaz in northeastern Idlib province, from another position on February 28, 2020. (Photo by Abdulwajed HAJ ESTEIFI / AFP) (Photo by ABDULWAJED HAJ ESTEIFI/AFP via Getty Images)

Reuters: Türkiye Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlığında 15.10.2021

Reuters’in haberine göre TSK ve MİT Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin ile görüşeceği belirtildi.
Türkei/Ankara, 03.12.2015+++Cevat Önes, ehemalige stellvertretender Leiter des Türkischen Geheimdienstes (MIT): Ist der IS nach Bagdadis Tod immer noch eine Bedrohung für die Türkei? (c) Necati Savas

"Siyasi cinayetler" konusunda eski MİT yetkilisi Cevat Öneş'ten uyarı 13.10.2021

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" konusundaki açıklamalarında haklı olduğunu belirterek, seçim sürecine işaret etti.

Türkei nimmt in mutmaßlichem Entführungsfall acht Verdächtige fest Copyright: ©DHA (Türkische Nachrichtenagentur. Die Rechte sind frei für DW Türkisch) Stichwörter: Türkei, Iran, Spionage, Van

Van'da İran'ın casusluk faaliyetine karşı MİT operasyonu 13.10.2021

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2 İran ajanı 8 kişi, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

DW Haber - 13.10.2021 13.10.2021

Eski TÜGVA yöneticisi: Gülencilerin devlete adam yerleştirdiğini söylüyorduk, şimdi TÜGVA yapıyor. Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye Türkiye yasağı iddiası. Eski MİT müsteşar yardımcısından "siyasi cinayetler" uyarısı. Taksi sorunu yabancı turiste uzandı

DW Haber - 04.10.2021 04.10.2021

DW Haber'de bugün: Saraydan vergi cennetine bir offshore hikayesi: Rönesans Holding, Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri pahalılığa çare mi?, TTB ve SES'den #OhalHukuksuzluğuSürüyor kampanyası, Gülencilere saldırı planı soruşturmasında MİT şüphesi.

ARCHIV - Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei stehen am 05.04.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen). Die Zahl der Einsätze der Spezialeinheiten der nordrhein-westfälischen Polizei ist im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. (zu dpa/lnw «Einsätze der Polizei-Spezialeinheiten deutlich zurückgegangen» vom 11.06.2017) Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Gülencilere saldırı planı soruşturmasında MİT şüphesi 01.10.2021

Gülencilere saldırı planladığı şüphesiyle Düsseldorf kentinde tutuklanan Türk vatandaşının MİT'e çalıştığı ve Gülen yapılanması mensuplarıyla ilgili bilgi topladığı yönünde "somut işaretler" bulunduğu bildirildi.

Aksünger: Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarından büyük delil olamaz | Nevşin Mengü Soruyor 02.09.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da eski CHP Milletvekili Erdal Aksünger, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarından "daha büyük delil olamaz" dedi ve 17-25 Aralık dosyasının yeniden açılması için yeni bir delile gerek olmadığını söyledi. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin Kabil Havaalanına asker göndermek istemesinin nedeninin Batı ile ilişkileri Afganistan üzerinden düzeltmek istemesi olduğunu belirtti.
Orhan Inandi Schlagwörter: Gülen, FETÖ, Türkei, Kirgisistan, Sapat, Sebat, MIT Copyright: Sapat

MİT'in Kırgızistan'dan getirdiği Orhan İnandı tutuklandı 12.07.2021

MİT tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen ve Gülen yapılanmasının Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 17.05.21 *** Turkish President Tayyip Erdogan gives a statement after a cabinet meeting in Ankara, Turkey, May 17, 2021. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Erdoğan: Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi 05.07.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Gülen yapılanmasının Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı'nın MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

A military band performs during a graduation ceremony of soldiers loyal to Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA), a result of a military training agreement with Turkey, at the Omar Mukhtar camp in the city of Tajoura, southeast of the capital Tripoli on November 21, 2020. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

Önemli toplantılar öncesinde Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret 12.06.2021

Aralarında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler ve MİT Başkanı Fidan’ın da bulunduğu üst düzey bir heyet resmi ziyaret amacıyla Libya’ya gitti.

Supporters of right-wing Turkish nationalist Ersin Tatar celebrate his win in the presidential election in the northern part of Nicosia, the capital of the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) on October 18, 2020. - Turkish-held northern Cyprus, a breakaway state recognised only by Ankara, voted in a run-off election held amid heightened tensions in the eastern Mediterranean, with early results indicating a tight race. The presidential vote pitted incumbent Mustafa Akinci, 72 -- who supports reunification with the majority Greek-speaking Republic of Cyprus in the south -- against the right-wing Turkish nationalist Ersin Tatar. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Kuzey Kıbrıs raporunda "Türkiye seçimlere müdahale etti" iddiası 11.06.2021

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine dair hazırlanan raporda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı ve MİT aracılığıyla seçime müdahale ettiği, Ersin Tatar'ın karşısındaki adayların tehdit edildiği öne sürüldü.

DW Haber - 10.06.2021 10.06.2021

DW Haber'de bugün: Siyasette "aç olanları siz doyurun" polemiği, CHP'li belediyelerin vatandaşa hangi yardımları engellendi?, "MİT ve Cumhurbaşkanlığı Kuzey Kıbrıs seçimlerine müdahale etti" iddiası, Müsilaj denizin altında nasıl görünüyor?

türkische MAfiboss Sedat Peker hat Heute ein Video veröffentlicht, indem er mit dem Man von der Nichte Erdogans ein Gespraech führt. Anbei ist ein SS von dem Youtube Videıo. Hier ist der Link: https://www.youtube.com/watch?v=KH8OuywCODQ

Sedat Peker, iş insanı Serdar Ekşioğlu ile görüşmesini yayınladı 05.06.2021

Sedat Peker, iş insanı Serdar Ekşioğlu ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı. Videoda Peker, Suriye'ye gönderilen TIR'lar konusunu gündeme getirdiğinde, Ekşioğlu da şahit olduğunu kabul ediyor.

Alican Uludag, Journalist bei der Cumhuriyet-Zeitung © privat

Gazeteci Alican Uludağ'a 2 yıl 4 ay hapis istemi 03.06.2021

Gazeteci Alican Uludağ hakkında, gazetecilerin MİT soruşturmasındaki tutukluluk incelemelerinin, "kişilerin huzurunda yapılmamasına" ilişkin paylaşımı nedeniyle 2 yıl 4 ay hapis istendi.
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