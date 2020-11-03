 ″Mikail Türk, Niko Yunan ama acılar ortak″ | AVRUPA | DW | 08.11.2020

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AVRUPA

"Mikail Türk, Niko Yunan ama acılar ortak"

Almanya’da "Mucize çocuk" olarak anılan 8 yaşındaki ressam Mikail Akar ile Yunan ressam Niko Nikolaidis İzmir ve Sisam’daki depremzedeler için tablo yaptı. Açık artırmada satılacak tablonun geliri bağışlanacak.

Mikail Akar ile Yunanlı ressam Niko Nikolaidis

Mikail Akar ile Yunanlı ressam Niko Nikolaidis

İzmir’de ve Yunanistan’ın Sisam Adasında can kayıplarına neden olan 6,6 büyüklüğündeki deprem kökleri Türkiye ve Yunanistan’a uzanan iki Almanyalı genç sanatçıya ilham oldu.

İlk sergisini henüz dört yaşında açarak, Alman sanat camiasının ilgisini üzerinde toplamayı başaran 8 yaşındaki Mikail Akar ile yine Almanya’da yaşayan 29 yaşındaki ressam Niko Nikolaidis depremde mağdur olanlar için ortak bir tablo yaptılar.

Depremin yıkımlara yol açtığı Sisam (Samos) ve İzmir’in ilk ve son hecelerini birleştirerek tablolarına "Samir" adını veren iki sanatçı, açık artırmayla satılacak eserden elde edilecek tüm gelirin bölgedeki depremzelere bağışlayacağını açıkladılar.

Enkazdan kurtarılan minik Ayda onu çok etkiledi

Minik ressam Mikail’in babası Kerem Akar, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 30 Ekim’de meydana gelen depremden bir hafta önce Bodrum’da tatilde olduklarını belirterek, "Biz döndükten sonra deprem oldu. Mikail çok etkilendi. Özellikle çocukların ölmesi onu çok üzdü" dedi.

Tablo ortak acıyı ve dayanışma ruhunu yansıtıyor.

Tablo ortak acıyı ve dayanışma ruhunu yansıtıyor.

Ayda adlı çocuğun 91 saat sonra enkazdan çıkarılması üzerine Mikail’in deprem konulu bir bir tablo yapmaya karar verdiğini belirten Kerem Akar, "Yunanlı genç ressam ile tanışıyoruz. Bu deprem bizi de onları da çok yaraladı. Hemen aralarında konuşup karar verdiler. Buluşup bu tabloyu yaptılar. Mikail Türk, Niko Yunan. Ama acılar ortak. Bu tablo o ortak acıyı ve dayanışma ruhunu yansıtıyor " diye konuştu.

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Mikail Akar: 7 yaşındaki büyük ressam

Pop art türü resmin dünyadaki genç temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Yunan sanatçı Nikolaidis ise  aynı ekolün en küçük temsilcisi Mikail  ile birlikte depremzeler için yaptıkları tabloda Türk- Yunan dostluğuna vurgu yapmak istediklerini belirterek, "Biz yeni kuşağız. Sevgi, birliktelik, saygı ve onurlu bir yaşam istiyoruz. Biz buyuz. Gururlu insanlarız" ifadelerini kullandı.

İki sanatçının ortak eseri önümüzdeki günlerde Almanya'da düzenlenecek bir açık arttırmayla satışa çıkarılacak. Satıştan elde edilen gelir İzmir ve Sisam’daki deprem mağdurları için harcanacak.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

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