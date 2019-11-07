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Mihail Gorbaçov, Rus siyasetçi. Tarihe karışan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri. Yeniden yapılanma (perestroika) ve açıklık (glasnost) kavramları altında uyguladığı reform politikasıyla tanındı.
Soğuk Savaş dönemini kapatan liderler arasında yer aldı. 1990'da Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. DW Türkçe'nin Mihail Gorbaçov ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Rusya’nın eski devlet başkanlarından Boris Yeltsin 76 yaşında öldü. Ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirilen Yeltsin, 1991-1999 yılları arasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’nın ilk devlet başkanı, şimdiki Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selefiydi. SSCB'nin son Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov da, sağlığında konuşmadığı Yeltsin'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, ailesine başsağlığı diledi.
Bundan 20 yıl önce Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği’ne seçilen Gorbaçov, ülkede geniş çaplı değişikliklere gitti ve bu değişim rüzgarı Sovyetler Birliği’nin de tarihe karışmasına yol açtı. DW’den Cornelia Rabitz, Gorbaçov dönemini değerlendirdi…