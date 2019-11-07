Mihail Gorbaçov

Almanya-Rusya ilişkilerinin tarihsel arka planı

Tarihte hem düşmanlık hem de dostluk dönemleri yaşayan Almanya ve Rusya bugün birçok alanda yoğun işbirliği içerisinde. Peter Stützle, 9. Petersburg Diyaloğu vesilesiyle ilişkilerin tarihsel arka planını kaleme aldı: