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Mihail Gorbaçov

Mihail Gorbaçov, Rus siyasetçi. Tarihe karışan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri. Yeniden yapılanma (perestroika) ve açıklık (glasnost) kavramları altında uyguladığı reform politikasıyla tanındı.

Soğuk Savaş dönemini kapatan liderler arasında yer aldı. 1990'da Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. DW Türkçe'nin Mihail Gorbaçov ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

07.11.2019, Bayern, Mödlareuth: Bundesaußenminister Heiko Maas (r), Mike Pompeo, (M) Außenminister der USA besuchen Mödlareuth bei Hof und laufen an Mauerresten entlang. Durch das Dorf mit nur knapp 50 Einwohnern verlief einst die innerdeutsche Grenze, die in Mödlareuth teilweise mit einer Mauer gesichert war. Die Ortschaft hatte deswegen den Beinamen «Little Berlin» erhalten. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa | Verwendung weltweit

Pompeo ve Maas’tan müttefiklik vurgusu 07.11.2019

Maas, ABD’ye Almanya’nın birleşmesinde sergilediği liderlik için teşekkür ederken, Pompeo "müthiş ortak" olarak nitelendirdiği Almanya’ya işbirliği için müteşekkir olduğunu söyledi.

Ukrainian servicemen sit atop tanks and infantry fighting vehicles before a rehearsal for the Independence Day military parade in central Kiev, Ukraine, August 22, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko Reuters/V.Ogirenko

Yorum: Moskova Ukrayna'ya rahat vermiyor 24.08.2016

25 yıl önce Sovyetler Birliği dağılmış ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak çeyrek asır sonra da Moskova Ukrayna’dan elini çekmiş değil.
09.05.2016 **** Former Soviet president Mikhail Gorbachev (C) arrives prior to the Victory Day parade, marking the 71st anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, at Red Square in Moscow, Russia, May 9, 2016. REUTERS/Grigory Dukor © Reuters/G. Dukor

Gorbaçov'a Ukrayna'ya giriş yasağı getirildi 26.05.2016

Ukrayna Gizli Servisi SBU, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını desteklediği gerekçesiyle eski Sovyet lider Gorbaçova'a giriş yasağı getirildiğini duyurdu.
PARIS, FRANCE: Soviet president Mikhail Gorbachev (L) and his wife Raisa pose on the steps of the Elysee Palace during an official visit to France 03 November 1994. (Photo credit should read GERARD FOUET/AFP/Getty Images)

Sovyetler'in son lideri Gorbaçov hastaneye kaldırıldı 10.10.2014

Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Bildunterschrift:TBILISI, GEORGIA: Former Georgian President Eduard Shevardnadze talks to journalists at his home outside Tbilisi, 28 November 2003. The 75-year-old former Soviet foreign minister, who is still feted in the West as the man who helped end the Cold War, told reporters: 'It was not an easy decision, but it was the only solution,' he said of his dramatic resignation after weeks of mass opposition protests at allegedly rigged parliamentary elections. AFP PHOTO/ VANO SHLAMOV (Photo credit should read VANO SHLAMOV/AFP/Getty Images)

Şevardnatze'nin ardından 07.07.2014

Komünist Sovyetler Birliği'nin son dışişleri Bakanı Edvard Şevardnatze 86 yaşında hayatını kaybetti. Sovyetler'in kahramanı, Gürcistan'da demokrasiye engel görülmüştü.
+++ ACHTUNG: Verwendung NUR im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter NDR-Sendung bei Nennung der Quelle «Foto: NDR» +++ HANDOUT - Margot Honecker im Gespräch während des Dokumentarfilms «Honeckers Ende» (undatierte Aufnahme). Die einst mächtigste Frau der DDR verteidigt ihre alte politische Welt jetzt in einem NDR-Dokumentarfilm, der am Montag (02.04.2012) in der ARD ausgestrahlt wird. Foto: NDR +++ ACHTUNG: Verwendung NUR im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter NDR-Sendung bei Nennung der Quelle «Foto: NDR» +++(c) dpa - Bildfunk+++

Eski rejimi savundu 03.04.2012

Yıkılan Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin son dönemindeki lideri Erich Honecker’in eşi Margot Honecker, 20 yıllık suskunluğunu bozdu.
Soviet President Mikhail Gorbachev (centre) sitting with West German Chancellor Helmut Kohl (right) and Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher at a table in the garden of the guest house in Archiz during a break in their talks on the discussion of NATO-membership of United Germany, one of the most difficult remaining hurdles to German unification. In the backgound are Hans Klein (4th f.l.), West German Finance Minister Theo Waigel (6th f.l.), Raissa Gorbachev, Soviet Finance Minister Pavlov, Soviet Foreign Minister Eduard Shevardnadze (3rd f. r.). The other persons are unidentified delegation members. (07/17/90)(AP Photo/Pfeil)

Almanya-Rusya ilişkilerinin tarihsel arka planı 16.07.2009

Tarihte hem düşmanlık hem de dostluk dönemleri yaşayan Almanya ve Rusya bugün birçok alanda yoğun işbirliği içerisinde. Peter Stützle, 9. Petersburg Diyaloğu vesilesiyle ilişkilerin tarihsel arka planını kaleme aldı:
Symbol Atomwaffen Gegner, Protest gegen Atomwaffen, Antiatom Quelle: AP Graphics

Liderlerden “nükleer silaha son” kampanyası 09.12.2008

Aralarında eski Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov ve eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter’ın da bulunduğu yaklaşık 100 ünlü isim, nükleer silahların ortadan kaldırılması için internette kampanya başlattı.
Die Flagge der UdSSR mit Hammer und Sichel (undatiert). Foto: Istvan Bajzat +++(c) dpa - Report+++

"Rusya'nın yeni Sovyetler Birliği hayali" 13.08.2008

Kafkaslar’daki askeri operasyon, Moskova’nın Sovyet döneminin etki sahasına yeniden kavuşma eğilimini gündeme getirdi. Sovyetler Birliği’nin son lideri Gorbaçov, Rusya’nın adımlarının meşru olduğunu duyurdu.

Kohl Nobel’e aday 12.06.2007

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Nobel Barış ödülü için, Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl’u aday gösterdi.
**FILE** U.S. President Bill Clinton, right, breaks into laughter after Russian President Boris Yeltsin, left, made a comment about journalists at a news conference in Hyde Park, N.Y., in this Oct. 23, 1995 file photo. Former President Boris Yeltsin, who engineered the final collapse of the Soviet Union and pushed Russia to embrace democracy and a market economy, has died, a Kremlin official said Monday, April 23, 2007. He was 76. (AP Photo/Jim McKnight, file )

Boris Yeltsin öldü 23.04.2007

Rusya’nın eski devlet başkanlarından Boris Yeltsin 76 yaşında öldü. Ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu bildirilen Yeltsin, 1991-1999 yılları arasında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’nın ilk devlet başkanı, şimdiki Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selefiydi. SSCB'nin son Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov da, sağlığında konuşmadığı Yeltsin'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, ailesine başsağlığı diledi.

Tarih: NATO'ya karşı Varşova Paktı 13.05.2005

Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkeler 50 yıl önce, 14 Mayıs 1955’te, bir askeri birlik anlaşması olan Varşova Paktı’nı imzaladılar. Sovyetler Birliği bu askeri birlik anlaşmasıyla bölgedeki hakimiyetini garanti altına aldı.
Gorbatschow wiedergewaehlt. Der sowjetische Staatspraesident Michail Gorbatschow wurde auf dem 28. Parteitag der Kommunistischen Partei am Dienstag (10.7.1990) in Moskau als Generalsekretaer wiedergewaehlt. Er erhielt 3411 Stimmen, 1116 Delegierte waren gegen ihn. Unser AP-Photo zeigt Gorbatschow nach seiner Wiederwahl am Rednerpult. (AP-Photo)

Analiz: Rusya'da değişimin sembolü Gorbaçov 11.03.2005

Bundan 20 yıl önce Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği’ne seçilen Gorbaçov, ülkede geniş çaplı değişikliklere gitti ve bu değişim rüzgarı Sovyetler Birliği’nin de tarihe karışmasına yol açtı. DW’den Cornelia Rabitz, Gorbaçov dönemini değerlendirdi…