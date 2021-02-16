Microsoft Corporation

"Hükümetler siber saldırı riskini göze alıyor"

Yazılım devi Microsoft hafta sonundaki siber saldırıda hükümetlerin ve gizli servislerin de suçu olduğunu iddia ediyor. Kaos Bilgisayar Kulübü sözcüsü Falk Garbsch bu suçlamayı neden yerinde bulduklarını DW'ye anlattı.