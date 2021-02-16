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Microsoft Corporation, bilişim şirketi. Merkezi ABD'nin Redmond kentindedir. 1975 yılında kurulan şirket Windows işletim sistemi ve ofis yazılımlarının yanı sıra Xbox oyun konsolunu da üretmektedir.
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Bill Gates, aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini saçmalık olarak nitelendirdi. Gates ayrıca 2022’ye dek tüm dünyada koronavirüse karşı aşılamaların tamamlanabileceğini belirtti.