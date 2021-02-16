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Microsoft Corporation

Microsoft Corporation, bilişim şirketi. Merkezi ABD'nin Redmond kentindedir. 1975 yılında kurulan şirket Windows işletim sistemi ve ofis yazılımlarının yanı sıra Xbox oyun konsolunu da üretmektedir.

DW Türkçe'nin Microsoft ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - 22.01.2019, Schweiz, Davos: Bill Gates, Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation, aufgenommen bei einer Sitzung im Rahmen des Weltwirtschaftsforums. (Zu dpa Bill Gates: Massenproduktion von Covid-19-Impfstoff vorbereiten) Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Bill Gates'ten "komplo teorilerine" yanıt: Çiplerle aşılar arasındaki bağlantıyı anlamıyorum 16.02.2021

Bill Gates, aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini saçmalık olarak nitelendirdi. Gates ayrıca 2022’ye dek tüm dünyada koronavirüse karşı aşılamaların tamamlanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. med. Ugur Sahin ist Wissenschaftler und verfügt über mehr als 60 unabhängige Patente in zahlreichen Bereichen wie Life Science und Biotechnologie und Dr. Özlem Türeci ist Medizinerin und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Krebsforschung. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Erforschung neuer immuntherapeutischer Wirkstoffe und der Entwicklung von Antikörpern und impfstoffbasierten Behandlungskonzepten für solide Tumore, Interview 02.05.2018 *** Prof Dr med Ugur Sahin is a scientist with more than 60 independent patents in a variety of fields, including life science and biotechnology. Dr Özlem Türeci is a physician with over 20 years of cancer research experience. Her focus is on research into new immunotherapeutic agents and development of Antibodies and Vaccine-Based Treatment Concepts for Solid Tumors Interview 02 05 2018

Financial Times Türeci ve Şahin’i "Yılın Kişisi" seçti 16.12.2020

Financial Times, koronavirüse karşı geliştirilen aşının mimarları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi "Yılın Kişisi" seçti.
Elon Musk, CEO of Tesla Motors Inc., unveils the company¿s newest product, Powerpack in Hawthorne, Calif., Thursday, April 30, 2015. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu) |

Musk milyarderler listesinde ikinci sıraya yükseldi 24.11.2020

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, servetine bir günde 7,2 milyar dolar katarak milyarderler listesinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.
CULVER CITY, CALIFORNIA - AUGUST 27: The TikTok logo is displayed outside a TikTok office on August 27, 2020 in Culver City, California. The Chinese-owned company is reportedly set to announce the sale of U.S. operations of its popular social media app in the coming weeks following threats of a shutdown by the Trump administration. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Tiktok Microsoft planını rafa kaldırdı 14.09.2020

Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok Microsoft ile satış görüşmelerini sonlandırdı. Microsoft, karardan üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Links: U.S. President Donald Trump addresses a joint news conference with Finland's President Sauli Niinisto in East Room of the White House in Washington, U.S., October 2, 2019. REUTERS/Leah Millis Rechts: Former U.S. Vice President and Democratic presidential hopeful Joe Biden makes a statement during an event in Wilmington, Delaware, U.S., September 24, 2019. REUTERS/Bastiaan Slabbers

Microsoft: Trump ve Biden'a hacker saldırıları yoğunlaşıyor 11.09.2020

Microsoft, ABD'deki Başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat ve Cumhuriyetçi kampanya ekiplerine yönelik korsan saldırıların arttığını bildirdi. Bilgisayar korsanlarının Rusya, Çin ve İran bağlantılı olduğu düşünülüyor.
TikTok closeup logo displayed on a phone screen, smartphone and keyboard are seen in this multiple exposure illustration. Tik Tok is a Chinese video-sharing social networking service owned by a Beijing based internet technology company, ByteDance. It is used to create short dance, lip-sync, comedy and talent videos. ByteDance launched TikTok app for iOS and Android in 2017 and earlier in September 2016 Douyin fror the market in China. TikTok became the most downloaded app in the US in October 2018. President of the USA Donald Trump is threatening and planning to ban the popular video sharing app TikTok from the US because of the security risk. Thessaloniki, Greece - August 1, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Microsoft TikTok'a talip oldu 03.08.2020

Amerikan teknoloji devi Microsoft, Başkan Trump tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmak istenen Çin menşeili TikTok uygulamasına talip oldu. Şirket satış görüşmelerinin başladığını duyurdu.

FILE - In this file photo dated Wednesday, Nov. 14, 2018, post trucks leaves the Amazon Logistic Center in Rheinberg, Germany. Germany's antitrust agency said Thursday Nov. 29, 2018, it has begun an investigation into online retailer Amazon over complaints that it's abusing its dominant position to the detriment of other sellers using its platform. (AP Photo/Martin Meissner, FILE) |

Amazon Microsoft'un tahtını devraldı 08.01.2019

Amazon, Microsoft'un beş haftalık saltanatına son vererek en değerli şirketler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Amazon'un borsa değeri Wall Street'te yüzde 3'ün üzerinde prim yaparak 797 milyar dolara çıktı.
FILE - In this Dec. 13, 2011, file photo, Microsoft co-founder Paul Allen pauses at a news conference in Seattle. Allen made his largest-ever foray into congressional politics this year by donating $100,000 to a group seeking to keep Republicans in control of the U.S. House of Representatives. (AP Photo/Elaine Thompson, File) |

Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü 16.10.2018

Microsoft'un kurucularından Paul Allen 65 yaşında hayatını kaybetti. Allen'in lenf kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü açıklandı.
©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Richard BRUNEL ; illustration Cyberattaque, piratage informatique, rançonlogiciel, wannacry, hacker, Clermont le 15/05/2017 Photo R Brunel Cybercrime Foto: Richard Brunel/MAXPPP/dpa |

Microsoft Rus hacker saldırısını önledi 21.08.2018

ABD'li yazılım şirketi Microsoft, Rus hükümeti ile bağlantılı bir hacker saldırısını önlediklerini açıkladı. Bilgisayar korsanlarının kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

ARCHIV - Die britische Königin Elizabeth II besucht am 15.06.2017 eine Grundschule in London (Großbritannien). In den Dokumenten der «Paradise Papers» sollen Berichten zufolge auch Vermögenswerte der Queen eine Rolle spielen. (zu dpa «Paradise Papers»: Neue weltweite Steuer-Enthüllungen vom 06.11.2017) Foto: Daniel-Leal Olivas/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Cennet Belgeleri'nde adı geçen elitler 09.11.2017

Dünya çapında 90 yayın kuruluşu 13 milyondan fazla belgeyi analiz ederek önemli siyasetçi, iş insanı ve sanatçıların nasıl vergi kaçırdığını ortaya çıkardı. Peki bunlar arasında en göze çarpan isimler kimler?
17.09.2017+++ 69th Primetime Emmy Awards – Photo Room – Los Angeles, California, U.S., 17/09/2017 - The Handmaid's Tale cast and crew pose with their Emmys. REUTERS/Lucy Nicholson

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 18.09.2017

ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülleri Los Angeles'te düzenlenen törende sahiplerine verildi. Geceye Trump damgasını vurdu.
The sign of the German Federal Intelligence Agency (BND) is pictured at the main entrance of their headquarters in Berlin, Germany October 6, 2016. Photo: Fabrizio Bensch dpa |

"Hükümetler siber saldırı riskini göze alıyor" 16.05.2017

Yazılım devi Microsoft hafta sonundaki siber saldırıda hükümetlerin ve gizli servislerin de suçu olduğunu iddia ediyor. Kaos Bilgisayar Kulübü sözcüsü Falk Garbsch bu suçlamayı neden yerinde bulduklarını DW'ye anlattı.

Symbolbild zu Muktimedia Auge Cyberwar Cyberattacke Copyright: Fotolia/Kobes Bild: Fotolia / Kobes #23658900

Microsoft'tan hükümetlere eleştiri 15.05.2017

Dünya genelinde sağlık ve iletişim sektörü başta olmak üzere 200 binin üzerinde bilgisayarı hedef alan siber saldırı sonra bilişim devi Microsoft, hükümetleri zararlı yazılımların kullanılmaması konusunda uyardı.

28.01.2017*****Protesters gather at the international arrivals area of the Washington Dulles International Airport on January 28, 2017, in Sterling, Virginia. US President Donald Trump boasted Saturday that his very strict crackdown on Muslim immigration was working very nicely, amid mounting resistance to the order which has been branded by many as blatantly discriminatory. / AFP / PAUL J. RICHARDS (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images) Welcome America wants you here

Bilişim devleri Trump'a karşı 20.04.2017

Aralarında Facebook, Google, Microsoft gibi bilişim devlerinin de bulunduğu 162 şirket, Başkan Trump’ın çok sayıda Müslüman ülke vatandaşının ABD’ye giriş yapmasını engellemek için çıkardığı kararnameye itiraz etti.
06.08.2012 ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Frau ist am 06.08.2012 in Schwerin beim Arbeiten mit dem beruflichen Online-Netzwerk LinkedIn an einem Computer zu sehen. Das Karriere-Netzwerk LinkedIn wird von Microsoft übernommen. LinkedIn werde dabei insgesamt mit 26,2 Milliarden Dollar bewertet, teilten die Unternehmen am 13.06.2016 mit. Copyright: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Rusya’da LinkedIn’e erişim engellendi 17.11.2016

Rusya'da LinkedIn'e erişim engellendi. Karara, platformun Rus yasalarına aykırı davrandığı gerekçe gösterildi.
06.08.2012 ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Frau ist am 06.08.2012 in Schwerin beim Arbeiten mit dem beruflichen Online-Netzwerk LinkedIn an einem Computer zu sehen. Das Karriere-Netzwerk LinkedIn wird von Microsoft übernommen. LinkedIn werde dabei insgesamt mit 26,2 Milliarden Dollar bewertet, teilten die Unternehmen am 13.06.2016 mit. Copyright: picture-alliance/dpa/J. Büttner

Microsoft LinkedIn'i satın alıyor 13.06.2016

Microsoft, iş dünyasının en önemli ağlarından LinkedIn'i satın almak için harekete geçti. Bilişim devi, LinkedIn'e 26 milyar doların üzerinde bir fiyat teklif etti.
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