Michel: Ukrayna 2030'da AB'ye üye olabilir

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, iki tarafın da ev ödevlerini yerine getirmesi durumunda Ukrayna'nın 2030'da AB'ye üye olabileceğini açıkladı. Ukrayna, yıl sonuna kadar müzakerelerin başlamasını istiyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, koşulları yerine getirmesi koşuluyla Ukrayna'nın 2030 yılına kadar Birlik'e üye olmasından yana görüş bildirdi.

Alman Spiegel dergisine konuşan Michel, "Her iki taraf da ev ödevlerini yaparsa Ukrayna 2030'da AB'ye dahil olabilir" dedi. AB'nin karar alma süreçlerini hızlandırması gerektiğini belirten Michel, Birlik'in Ukrayna'yı hızlı bir şekilde üyeliğe kabul ederek "jeopolitik açıdan hareket kabiliyetine sahip olduğunu da kanıtlayacağını" kaydetti.

AB Konseyi Başkanı, AB üye adaylarına siyasi kolaylıklar gösterilmeyeceği mesajı da vererek "Ukrayna ve diğer aday ülkelerin reformları hayata geçirmesi, yolsuzlukla mücadele etmesi ve hukuki koşulları karşılaması gerekiyor" dedi. Buna rağmen AB'nin zaman kaybetmemesi uyarısı yapan Michel, örneğin Batı Balkanlar'da Rusya ve Çin'in nüfuzunun giderek arttığına işaret etti.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Cuma günü İspanya'nın Granada kentinde bir araya gelecek. Liderler, toplantıda Ukrayna'nın yıl sonuna kadar üyelik müzakerelerine başlama talebini görüşecek. AB'nin icra organı Komisyon'un, müzakerelere başlanması için en geç Kasım ayı başında tavsiye kararı çıkarması bekleniyor. Ukrayna ile müzakerelere başlanması konusundaki karar ise Aralık ayında Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde verilecek. Yeni bir ülkeyle müzakerelere başlanabilmesi için tüm üyelerin onayı gerekiyor.

AFP/BK,BÖ

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