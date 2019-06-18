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Michel Platini

Eski Fransız futbolcu, UEFA eski başkanı. 1980'li yılların futbol yıldızlarından olan Fransız Michel Platini, 1980'li yıllarda ard arda üç kez Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

2007-2015 yılları arasında UEFA başkanlığı yapan Platini, FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de en güçlü halefi olarak görülüyordu. Ancak 2011 yılında Blatter tarafından FIFA bütçesinden UEFA başkanına 2 milyon İsviçre Frangı ödenmesinin ortaya çıkmasının ardından Platini, Blatter ile birlikte 8 yıl futboldan men cezasına çarptırıldı. Bu cezanın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 yıla indirilmesinin ardından Platini istifa etti.

25.07.2015 FILE - epa04860081 UEFA President Michel Platini attends the Preliminary Draw of the FIFA World Cup 2018 in St.Petersburg, Russia, 25 July 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH (zu dpa Platini kämpft um seine Zukunft - «Wahrheit muss auf den Tisch» am 28.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Fransız medyası: UEFA eski Başkanı Platini gözaltına alındı 18.06.2019

Fransız medyasına göre UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesinde rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

16.6.2014 *** ZURICH, SWITZERLAND - MAY 28: UEFA president Michel Platini attends a press conference prior to the 65th FIFA Congress at Hallenstadion on May 28, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images) Copyright: Getty Images/P. Schmidli

Platini 14 Eylül’de resmen gidecek 18.05.2016

Rüşvetten suçlu bulunarak futboldan men edilen ve 9 Mayıs’ta görevden ayrılacağını açıklayan UEFA Başkanı Michel Platini, halefinin belirleneceği UEFA Kongresi’nde göreve veda edeceğini açıkladı.
ARCHIV - UEFA President Michel Platini speaks during a press conference following a meeting of the European soccer federation UEFA in the Kameha Grand Hotel in Glattpark-Zurich prior to the FIFA Congress in Zurich, Switzerland, 28 May 2015. EPA/WALTER BIERI (zu dpa-Meldung: «Hochkaräter halten sich bedeckt: Blatter-Nachfolger gesucht» vom 20.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

CAS’tan eli boş dönen Platini istifa etti 09.05.2016

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı itirazdan beklediği sonucu alamayan Michel Platini istifasını açıkladı. CAS, UEFA Başkanı’nın futboldan men cezasını 6 yıldan 4 yıla indirdi.

UEFA Başkanı Platini görevinden istifa etti 09.05.2016

Michel Platini, Uluslararası Spor Mahkemesi’nin (CAS), daha önce hakkında verilen yaptırımları kaldırmaması üzerine avukatları aracılığı ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

DW ile Haber 08.01.2016 - 17:00 08.01.2016

İçişleri Bakanlığı: Tacizcilerin tamamı sığınmacı değil - Yunanistan’da sosyal güvenlik reformuna protesto - Kavgam 70 yıl sonra kitapçılarda... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.

DW ile Haber 08.01.2016 - 14:00 08.01.2016

Güney Kore propaganda yayınlarına tekrar başladı - Paris saldırganının kimliği araştırılıyor - Orban: Türkiye’yle yapılan anlaşma yeterli değil... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
21.12.2015 *** epa05077915 Joseph 'Sepp' Blatter (L), suspended FIFA president, addresses to media during his press conference to respond to the FIFA ethics committee's verdict, at former FIFA's headquarters Hotel Sonnenberg in Zurich, Switzerland, 21 December 2015. FIFA President Joseph Blatter and UEFA President Michel Platini were banned from football for eight years by the ethics committee of football's world governing body. EPA/WALTER BIERI picture-alliance/dpa/W. Bieri

Yorum: Blatter’e men cezası verilmesi hikayenin sonu değil 22.12.2015

FIFA Başkanı Joseph S. Blatter 8 yıllık görevden men cezası almasıyla nihayet sahneden indi. Futbol dünyası rahat bir nefes almışa benziyor. Ancak DW spor editörü Joscha Weber, daha işlerin bitmediği görüşünde.
epa05070308 People walk next to the electoral posters of different parties in Lugo, Galicia, Spain on 15 December 2015. Spain will held general elections on 20 December 2015. EPA/ELISEO TRIGO +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/E. Trigo

İspanya'da siyasi sistemde kırılma 21.12.2015

Blatter ve Platini'nin 8'er yıl görevden men cezası almaları ve İspanya’daki seçim sonuçları Alman basınından seçtiğimiz yorum konularını oluşturuyor.

DW ile Haber 21.12.2015 - 18:00 21.12.2015

Rusya’dan Suriye’de güç gösterisi - Çin’de heyelan felaketi - “Güç Uyanıyor” rekorla başladı... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.

DW ile Haber 21.12.2015 - 16:00 21.12.2015

İspanya’da yeni sayfa - Blatter ve Platini’ye sekizer yıl ceza - “Güç Uyanıyor” rekorla başladı... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
21.12.2015+++ ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 21: FIFA president Joseph S. Blatter attends a press conference as reaction to his banishment for eight years from all football-related activities by the FIFA ethics committee at FIFA's former headquarters at Sonnenberg in Zurich on December 21, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images) +++ (C) Getty Images/P. Schmidli

Blatter temyize başvuracak 21.12.2015

Blatter ve Platini FIFA kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sekizer yıl görevden men cezası aldı.
16.6.2014 *** ZURICH, SWITZERLAND - MAY 28: UEFA president Michel Platini attends a press conference prior to the 65th FIFA Congress at Hallenstadion on May 28, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Philipp Schmidli/Getty Images) Copyright: Getty Images/P. Schmidli

Platini komisyona hesap verecek 18.12.2015

UEFA başkanlığı askıya alınan Michel Platini'ye neden iki milyon Frank ödendiği araştırılıyor.

DW ile Haber 11.12.2015 - 17:00 11.12.2015

Iraklı Şiiler ülkede yabancı asker istemiyor - Tsipras AB'nin sahil güvenlik önerisine olumlu bakıyor - IŞİD Ramadi'de zor durumda... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.

DW ile Haber 11.12.2015 - 14:00 11.12.2015

Türk heyeti Irak'ta - Putin'den Rus ordusuna sert emir - Platini yolun sonunda... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.

DW ile Haber 18.11.2015 - 17:00 18.11.2015

Davutoğlu-Tsipras görüşmesi - Hollande'dan uluslararası topluma birlik çağrısı - FIFA Blatter ile Platini'nin itirazını kabul etmedi… Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.

DW ile Haber 08.10.2015 - 17:00 08.10.2015

NATO'dan Türkiye'ye destek - FIFA'da deprem - Edebiyat Nobel'i Belaruslu Aleksiyeviç'in Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
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