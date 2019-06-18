Eski Fransız futbolcu, UEFA eski başkanı. 1980'li yılların futbol yıldızlarından olan Fransız Michel Platini, 1980'li yıllarda ard arda üç kez Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

2007-2015 yılları arasında UEFA başkanlığı yapan Platini, FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de en güçlü halefi olarak görülüyordu. Ancak 2011 yılında Blatter tarafından FIFA bütçesinden UEFA başkanına 2 milyon İsviçre Frangı ödenmesinin ortaya çıkmasının ardından Platini, Blatter ile birlikte 8 yıl futboldan men cezasına çarptırıldı. Bu cezanın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 yıla indirilmesinin ardından Platini istifa etti.