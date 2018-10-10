 Michael kasırgasında ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 13.10.2018

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DÜNYA

Michael kasırgasında ölü sayısı artıyor

Florida başta olmak üzere ABD’nin doğu kıyılarında etkili olan Michael kasırgasında yaşamını yitirenlerin sayısı 17’ye yükseldi. Büyük yıkıma yol açan kasırgada ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

USA Trümmer in Mexico Beach nach Hurrikan Michael (picture-alliance/AP Photo/B. Wittpenn)

Kasırga Mexico Beach'te büyük yıkıma yol açtı

ABD'nin doğu kıyılarında etkili olan ve son yüzyılın en şiddetli kasırgası olarak nitelendirilen Michael yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. ABD medyası, Florida’nın Mexico Beach kentinde Cuma akşamı bir erkeğin daha cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Yetkililer kasırga sonucu Florida'da yedi, Virginia eyaletinde beş, Kuzey Carolina'da üç ve Georgia’da bir kişinin öldüğünü açıklamıştı. Bölgede ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Kategori 4 olarak derecelendirilen kasırga Çarşamba günü Florida’nın kuzey batısında, Mexico Beach kentinde karaya ulaşmıştı. Özellikle Mexico Beach kentinde büyük yıkıma yol açan Michael kasırgasında çok sayıda binanın yıkıldığı, ağaçların devrildiği, elektrik hatlarının zarar gördüğü belirtiliyor.

USA Zerstörung durch Hurrikan Michael Mexico Beach, Florida (picture-alliance/Zuma Press/Tampa Bay Times/D.R. Clifford)

Mexico Beach'te ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor

En büyük yıkım Mexico Beach kentinde

Florida Valisi Rick Scott, Mexico Beach’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kentin yerle bir olduğuna işaret etti. Scott, “Bir bomba patlamış gibi görünüyor, sanki bir savaş bölgesi” şeklinde konuştu. Scott, kasırga öncesindeki tahliye uyarılarını dikkate almayan kent sakinlerinin akıbetinin önem taşıdığını ifade etti.

Florida Senatörü Marco Rubio da, “daha fazla kurban bulunacağı hissine” sahip olduğunu söyledi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Başkanı Brock Long da ölü sayısının artabileceğine işaret ederek, binaların enkazında daha fazla kurban olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Long, kasırganın yoğun olarak etkili olduğu bazı bölgelere henüz ulaşılamadığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD ordusu mensup yaklaşık 5 bin kişi bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapıyor. Çalışmalara yüz helikopter ile bin 800 kurtarma aracının katıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftanın başında felakete uğrayan bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.

AFP, JD/EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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