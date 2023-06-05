Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanlığı görevine, Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın getirildiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın ilgili mesajında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır" denildi:

2010 yılından bu yana MİT'in başkanlık koltuğunda oturan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmişti.

MİT'in yeni başkanı İbrahim Kalın, bu göreve getirilişinin ardından yayınladığı mesajında, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

DW / ET,BK

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