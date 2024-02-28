MİT TIR'ları haberinden Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

Adalar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları haberi nedeniyle “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gül: Cezalandırılan haberdir

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi olan Gül ve avukatları katıldı. Gül kararın hemen ardından DW Türkçe'ye şunları söyledi:

"(Yargılandığım) dosyada tek eylem bir haber, manşet olan bir haber. Dosyada başka eylem sayılabilecek bir şey yok. Dolayısıyla haber eylem olmuş oluyor bu durumda. Ve bu, doğrudan habere cezadır. Cezalandırılan haberdir yani. Bundan sonraki süreçte; Yargıtay 3. Dairesi’ne gidecek. Bu daire bozma ya da onama kararı verecek, durum böyle. Belediye başkanlığım ise 31 Mart’ta bitiyor, sonrasına ise artık bakacağız."

DW, ANKA / GS, EC, DA