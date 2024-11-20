MHP'de üç milletvekili istifa ettirildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve istifa dilekçelerinin kabul edildiğini bildirdi. Üç isim de açıklama sonrası "Liderimizin ve partimizin emrindeyiz" mesajı paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Semih Yalçın, üç milletvekilinin partiden istifasının istendiğini açıkladı.

Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…" bilgisini paylaştı.

İstifası istenen üç milletvekilinin de Yalçın'ın açıklamasının hemen ardından "Liderimiz ve partimizin yanındayız" mesajı paylaşması dikkat çekti.

Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez, Yalçın'ın açıklamasına cevaben "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" paylaşımı yaptı.

MHP Bolu Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi İsmail Akgül de benzer bir paylaşım yaparak "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.

Kilis milletvekili Mustafa Demir de aynı şekilde "Liiderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" açıklaması yaptı.

Üç milletvekilinin hangi gerekçelerle istifalarının istendiği ise açıklanmadı. İstifalarla MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü.

DW/BK,TY

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