Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri tutuklandı

Türkiye'nin sınırdaki geçişleri engellememe kararı sonrasında Edirne'ye giden ve gözaltına alınan Mezopotamya Haber Ajansı muhabirlerinden İdris Sayılğan'ın tutuklandığı bildirildi. Mezopotamya Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan diğer muhabir Naci Kaya hakkında ise salıverilme kararı verildiği belirtildi. Ancak Kaya'nın henüz serbest bırakılmadığı açıklandı. Tutuklamanın ardından Sayılğan'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.

Ajans iki muhabirin Edirne'de çekim yaptıkları sırada 29 Şubat'ta jandarma tarafından gözaltına alındığını ve Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğünü duyurmuştu. Sayılğan ve Kaya ile birlikte Rudaw tv muhabiri Ravin Sterk Yıldız ve kameraman Mehmet Şirin'in de gözaltına alındığı belirtilmişti.

Mezopotamya Haber Ajansı Sayılğan'ın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda çalıştığı dönemde 17 Ekim 2016'da tutuklanarak 3 yıl 1 ay tutuklu kaldığını, 27 Kasım 2019'da ise tahliye edildiğini kaydetti. Sayılğan hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 3 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Naci Kaya

Sayılğan ve Kaya'nın avukatı Özcan Kılıç DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, gazetecilerin daha önce başka davalardan yargılanmaları sebebiyle gözaltına alındıklarını savundu. Kılıç savcının Sayılğan hakkında "yurtdışına kaçmak istediğini" gerekçe göstererek tutuklama talep ettiğini ifade etti. Kılıç, "Haber yapmak ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Edirne'de olan dört gazetecinin gözaltına alınması ve üç gündür kötü koşullarda tutulmaları, İdris Sayılğan'ın saçma bir gerekçe ile tutuklanmış olması, basın özgürlüğü ve gazetecilerin mesleki hak ve görevlerini yerine getirmelerini engellemeye yönelik kabul edilemez bir uygulamadır" dedi.

DW / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe