 Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 02.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri tutuklandı

Mezopotamya Haber Ajansı sınırdaki sığınmacı geçişlerini izlemek üzere Edirne’ye giden iki muhabirinden İdris Sayılğan'ın tutuklandığını duyurdu.

İdris Sayılğan

İdris Sayılğan

Türkiye'nin sınırdaki geçişleri engellememe kararı sonrasında Edirne'ye giden ve gözaltına alınan Mezopotamya Haber Ajansı muhabirlerinden İdris Sayılğan'ın tutuklandığı bildirildi. Mezopotamya Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan diğer muhabir Naci Kaya hakkında ise salıverilme kararı verildiği belirtildi. Ancak Kaya'nın henüz serbest bırakılmadığı açıklandı. Tutuklamanın ardından Sayılğan'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.

Ajans iki muhabirin Edirne'de çekim yaptıkları sırada 29 Şubat'ta jandarma tarafından gözaltına alındığını ve Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğünü duyurmuştu. Sayılğan ve Kaya ile birlikte Rudaw tv muhabiri Ravin Sterk Yıldız ve kameraman Mehmet Şirin'in de gözaltına alındığı belirtilmişti.

Mezopotamya Haber Ajansı Sayılğan'ın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda çalıştığı dönemde 17 Ekim 2016'da tutuklanarak 3 yıl 1 ay tutuklu kaldığını, 27 Kasım 2019'da ise tahliye edildiğini kaydetti. Sayılğan hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 3 ay hapis cezası verildiği bildirildi. 

Naci Kaya

Naci Kaya

Sayılğan ve Kaya'nın avukatı Özcan Kılıç DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, gazetecilerin daha önce başka davalardan yargılanmaları sebebiyle gözaltına alındıklarını savundu. Kılıç savcının Sayılğan hakkında "yurtdışına kaçmak istediğini" gerekçe göstererek tutuklama talep ettiğini ifade etti. Kılıç, "Haber yapmak ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Edirne'de olan dört gazetecinin gözaltına alınması ve üç gündür kötü koşullarda tutulmaları, İdris Sayılğan'ın saçma bir gerekçe ile tutuklanmış olması, basın özgürlüğü ve gazetecilerin mesleki hak ve görevlerini yerine getirmelerini engellemeye yönelik kabul edilemez bir uygulamadır" dedi.

DW / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Demonstration für Pressefreiheit in Ankara

Gazetecilerin yıpranma payı iptal edildi 14.02.2020

AYM, Türkiye'de gazetecilerin haklarında gerilemeye yol açabilecek bir karar aldı. Buna göre basın çalışanlarına yıpranma payı getiren düzenleme iptal edildi. Hükümetin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor.

Türkei Demonstration für Pressefreiheit in Ankara

Gazetecilerin basın kartı savaşı: Meslek örgütleri versin 27.01.2020

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir yıldır incelemede olan sarı basın kartları üzerindeki iptal kararını tepkiler üzerine kaldırdı. Ancak gazetecilerin tepkisi dinmedi.

Chile Proteste & Ausschreitungen in Valparaiso | Pressefotograf, Kameraschaden

Avrupa’da gazetecilere yönelik tehditler artışta 28.01.2020

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) gazetecilerin korunması konusunda Avrupa devletlerini uyaran bir karar aldı. Kararda özellikle Azerbaycan, Macaristan, Malta, Rusya ve Türkiye'deki duruma dikkat çekildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. Kimin ödül alacağına İngiliz aktör Jeremy Irons'ın başkanlığındaki uluslararası jüri karar verecek.  