 Mezbahada 600′den fazla yeni korona vakası | ALMANYA | DW | 18.06.2020

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ALMANYA

Mezbahada 600'den fazla yeni korona vakası

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Almanya’da bir mezbaha, vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu.

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Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Almanya'da bir mezbaha, vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu. Ülkenin batısındaki Rheda-Wiedenbrück kentinde Tönnies Holding'e bağlı mezbahada 657 işçide yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2 tespit edildi. Mezbahada çalışan yaklaşık 6 bin 800 işçi karantina altına alındı ve işçiler virüs taşıyıp taşımadıklarının tespiti için teste tabi tutulmaya başladı.

Virüsün yayılmasını engellemek için bölgedeki okul ve anaokullarının yaz tatiline kadar tatil edilmesine karar verildi.

Şirketin hijyen kurallarına riayet etmemesinin salgının yayılmasında rol oynadığı tahmin ediliyor. Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus "Tönnies Grubu'nun sahiplerinden ve yönetiminden sorumluluğu üstlenmelerini bekliyorum" dedi. Westfalen-Blatt'a konuşan Brinkhaus "Böyle devam edemez" diyerek "Halkın ve çalışanların sağlığını korumak mutlak öncelik olmalı, bilhassa da ekonomik çıkarların önünde gelmeli" diye konuştu.

Funke Medya Grubu'na konuşan SPD milletvekili Karl Lauterbach da mezbahada yeni vakaların patlak vermesinde çalışanların maske takmamış olmasının rol oynamış olabileceğini söyledi.

Deutschland | Rund 400 Corona-Infektionen in Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter de olayın münferit olmadığını sorunun "bir sistem sorunu" olduğunu belirtti. Hofreiter et fabrikalarının, "çalışanların sefil bir biçimde barındırılması, kötü hijyenik ve klimatik koşullar nedeniyle" enfeksiyonlara ortam oluşturduğunu ifade etti.

Tönnies Holding tepkiler üzerine et parçalama bölümlerinde sosyal mesafeyi oluşturmak için personel sayısını azaltma sözü verdi. Şirket ayrıca mezbahanın havalandırılması ve UV ışıklarıyla ışıklandırılmasında yeni bir teknik düzenleme yapılacağını açıkladı.

Almanya'da Mayıs ayında da Coesfeld kentindeki bir mezbahada 200'den fazla çalışanda koronavirüs tespit edilmişti. Almanya'daki sendikalar ve kiliseler, Rumen ve Polonyalı işçilerin yoğun çalıştığı et işleme branşında çalışma koşullarının son derece kötü olduğuna ve kısıtlı alanlarda çok sayıda insanın birlikte üretim yaptığına dikkat çekiyor.

epd,AFP,rtr, dpa/EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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