Mevlüde Genç Madalyası ırkçılıkla mücadele eden derneğe veriliyor

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından bu yıl ilk kez Mevlüde Genç Madalyası veriliyor. Bu yıl Mevlüde Genç Madalyası'na Duisburg kentinde gençlere yönelik çalışmalar yapan "Jungs" adlı dernek layık görüldü. 10 bin euro değerindeki ödül, bugün eyaletin başkenti Düsseldorf’ta düzenlecek törenle Eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından takdim edilecek. Törende eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da bir konuşma yapacak.

Madalya, 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen kentinde Türklerin yaşadığı bir binaya düzenlenen ırkçı saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç’in adını taşıyor. Mevlüde Genç Madalyası, 29 Mayıs 2018 tarihinde saldırının 25’inci yıldönümü dolayısıyla eyalet başbakanı tarafından hayata geçirildi.

Solingen'in 25'inci yıldönümü dolayısıyla geçen yıl Düsseldorf'da düzenlenen anma törenine Başbakan Angela Merkel, Mevlüde Genç, Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Mevlüde Genç Madalyası dolayısıyla yaptığı açıklamada, ayrımcılık ve antisemitizmin yeniden yükseldiği bir dönemde ulaşılması zor olan hedeflere ulaşılması için çaba gösterilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Laschet, "Jungs" adlı derneğin alışılmadık yöntemlerle "Hoşgörü ile kültürler ve dinler arası uzlaşma" için gösterdikleri çaba ile bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.

1998 yılında kurulan "Jungs" adlı dernek, Müslüman gençlerin antisemitizm, Yahudi soykırımı ve ırkçılık konusunu ele aldığı "Auschwitz'de Genç Müslümanlar," 2018 yılında hayata geçirdiği "Antisemitizme karşı Genç Müslümanlar" gibi projelerle dikkat çekmişti.

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Mevlüde Genç’e ilişkin olarak da "Yakınlarını kaybetmesi nedeniyle yaşadığı acıya rağmen barışma çağrısında bulundu. Yaşadıkları korkunç üzüntüye rağmen, Mevlüde Genç ve ailesi uyumun ve birlikte yaşamın elçileri oldu" şeklinde konuştu.

DW,epd/JD,HT

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