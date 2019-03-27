Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmada Ekim 2017'de tutuklanan ve bu hafta ilk kez hâkim karşısına çıkan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk hali devam edecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın bugünkü üçüncü celsesinde hâkimlerin oy çokluğuyla aldığı karar uyarınca konsolosluk görevlisinin tahliye talebi reddedildi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis'in yanı sıra birçok ABD'li gazetecinin izlediği duruşma üye hâkimlerden birinin Topuz'un tahliyesine ilişkin muhalefet şerhi kullanmasının ardından 15 Mayıs'a ertelendi.

Davis, duruşma sonrası bir açıklama yaparak, "Bugün duruşmada herhangi bir suç işlendiğine dair, inandırıcı somut bir delil bulamadık. Bu davanın adil ve hızlı bir şekilde bir an önce sonuçlandırılmasına ilişkin hükümetimizin çağırısını yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Topuz'a yöneltilen 30 suçlama arasında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" bulunuyor.

ABD Başkonsolosluğu'nda Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nde görevli ve çevirmen olarak çalışan 59 yaşındaki Topuz, duruşmanın üçüncü gününde Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu iddialarına masum olduğunu söyleyerek karşılık verdi ve tahliyesini istedi.

Topuz, Gülen yapılanması ile bağlantılı kişilerle gerçekleştirdiği öne sürülen telefon konuşmalarına ilişkin olarak "Yaptığım görüşmeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından belli makamlara getirilmiş kişilerle yaptığım görüşmelerdir. Hepsi işim gereği yasal sınırlar içinde yaptığım görüşmelerdir. Suç işlemedim" şeklinde konuştu.

Adil Öksüz'le bağlantı iddiası

Şubat ayında kabul edilen iddianamede Topuz'un, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten eski emniyet müdürü ve eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edildiği yer alıyor. İddianamede, tanık ifadelerinden Topuz'un 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve şu anda kaçak olan Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.

Topuz'un Türkiye'de tutuklanması Ankara-Washington hattında vize krizine yol açmıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Topuz’un tutuklanmasının ardından Ekim 2017'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı.

Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Kriz, karşılıklı verilen güvenceler sonucu bir süre sonra çözülmüştü.

DW,DHA/ÇÖ,GA

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