Metin Gürcan tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nisan 2020'de başlattığı soruşturma kapsamında "Askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, bugün yapılan duruşmada tahliye edildi.

Gürcan 29 Kasım 2021'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Gürcan hakkındaki davanın ilk duruşmasında yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. Yargılama, bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşma ile devam etti. Mahkeme, Gürcan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, sanık avukatları duruşmada, kamu kurumlarından gelen cevabi yazıların lehlerinde olduğunu, böylece suç konusu olduğu iddia edilen bilgilerin "gizlilik" ya da "özel bilgi" içermediğinin ortaya çıktığını savundu.

Avukatından açıklama

Müvekkili Metin Gürcan’ın tahliyesine ilişkin bilgi veren avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın görüş bildirdiğini aktararak, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirmede, mahkemeye Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" diye konuştu.

Mahkemenin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği görüşlere istinaden tahliyeye karar verdiğini aktaran Şahin, Gürcan dosyasına ilişkin "İddianame kısa sürede çöktü" diye yorum yaptı.

Gürcan’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan, 26 Kasım'da siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Dört gün Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Gürcan, 29 Kasım'da Ankara Adliyesi'ne çıkarılmış, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık tahliyeye itiraz etti

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendiği belirtildi.

Metin Gürcan kimdir?

Kara Harp Okulu'ndan 1998 yılında Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun olan Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) değişik birimlerinde çalıştı. Daha sonra 2015 yılında akademik çalışmalarına ağırlık vermek için TSK'dan emekli olan Gürcan, ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü ve Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürdü. Oxford Universitesi'nde de akademik çalışmalar yürüten Gürcan, İngilizce ve Rusça biliyor.

ANKA/TY,BK