Metin Gürcan hakkında müebbet hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçlamasıyla başlattığı soruşturmada tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği ilk iddianame Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmedi. Mahkeme buna gerekçe olarak Gürcantarafından yabancılarla paylaşıldığı belirtilen bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığı konusunda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) görüş alınmamasını gösterdi. Başsavcılık bunun üzerine ilgili kurumlara müzekkere yazarak, Gürcan’ın para karşılığında paylaştığı bilgilerin devlet sırrı kapsamında olup olmadığının iletilmesini istedi. Her iki kurumdan savcılığa gönderilen cevabi yazıda paylaşılan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olduğu belirtildi.

MSB ve MİT'ten gelen yazıların eklenmesiyle tekrar aynı mahkemeye gönderilen ve bu kez gizli kalması gereken bilgileri "açıklama" suçlamasının da yer aldığı iddianame bu kez kabul edildi.

Libya ve Zeytin Dalı Operasyonu

İddianamede Gürcan'ın farklı tarihlerde yabancı elçilik görevlileriyle paylaştığı iddia edilen bilgilerin tamamına yer verildi. Bu bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler olduğu ileri sürüldü. Gürcan'ın, bir elçilik görevlisi ile "Türkiye Libya'ya askeri sistemler ve mühimmat gönderiyor" bilgisini paylaştığı, yabancı istihbarat servislerinin resmi yazışmalarında Metin Gürcan'dan "Gurmet" kod adlı "Kaynak" (haber elemanı) olarak bahsedildiği iddia edildi. Bu yazışmaların değerlendirmesinde, Metin Gürcan’dan gelen bilgilerin güvenilirlik derecesinin "3", doğruluk derecesinin ise "C" olarak tasniflendiği iddia edildi. İddianamede ayrıca Gürcan'ın 2018 yılında yabancı istihbaratçıya "Zeytin Dalı'na ilişkin son gelişmeler" başlıklı bir ileti gönderdiği ve operasyonla ilgili detaylı bilgi verdiği ileri sürüldü.

İlk duruşma 30 Mart'ta

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gürcan hakkında müebbet ve 35 yıla kadar hapis talep etti. Gürcan 30 Mart 2022 tarihinde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgiler içerdiği gerekçesiyle kovuşturma aşamasının tamamıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Metin Gürcan 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Ankara'ya getirilen Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

DHA / EC, JD

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