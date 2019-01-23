 Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 30.01.2019

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TÜRKİYE

Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı

Katıldığı bir televizyon programında sarfettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar'a yönelik adli kontrol şartı kaldırıldı.

Metin Akpinar (A.A. )

Metin Akpınar

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Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma açılan sanatçı Müjdat Gezen'e yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. (23.01.2019)

Türkiye'de sanatçı Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. Aralık ayı sonunda katıldığı bir televizyon programında sarfettiği sözler nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Daha sonra Akpınar'a yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polis merkezine giderek imza vermesi zorunluluğu getirilmişti. Hakkında eş zamanlı olarak soruşturma açılan sanatçı Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı ise bir hafta önce kaldırılmıştı.

Başsavcılık tarafından Gezen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Akpınar ve Gezen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BÜ,GA

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