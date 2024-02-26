Meta dezenformasyona karşı önlemleri artırıyor

Sosyal medya platformu Facebook'un sahibi Meta şirketi yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde dezenformasyonla mücadele için ve üretken yapay zekânın kötüye kullanımına karşı özel bir ekip kurmayı planladığını açıkladı.

Meta'nın Avrupa sorumlusu Marco Pancini bir blog yazısında "Seçimler yaklaşırken olası tehlikeleri belirleyen ve anında önlemleri devreye sokan Seçim Operasyon Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz" dedi.

Pancini şirketin istihbarat, veri bilimi, mühendislik, araştırma, operasyon, içerik politikası ve hukuk bölümündeki uzmanların dezenformasyon ve seçimleri etkileme çabaları ile mücadele ile yapay zekânın suiistimal edilmesi ile bağlantılı risklere odaklanacaklarını kaydetti.

Meta'nın Avrupa Birliği (AB) genelinde 22 dilde faaliyet gösteren 26 bağımsız veri teyit organizasyonu ile birlikte çalıştığını söyleyen Pancini, şirketin Bulgaristan, Fransa, Slovakya'da da üç yeni firma ile iş birliği yapacağını belirtti.

Meta, Microsoft, OpenAI ve 17 farklı şirket bu ay başında yapay zekânın ürettiği içeriklerin dünya çapındaki seçimlere müdahale etmek için yanıltıcı biçimde kullanılmasına karşı birlikte çalışma kararı almıştı.

Üretken yapay zeka talep doğrultusunda saniyeler içerisinde metin, görüntü ve video üretebiliyor. Ancak bu yeni teknolojilerin bu yıl aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu birçok ülkede yapılacak seçimleri etkilemek için suiistimal edilmesi riski endişe yaratıyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Parlamento, 720 milletvekili ile 5 yıllık görev süresi boyunca AB politikalarını belirliyor, yasaları onaylıyor.

Reuters / SSB, JD

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