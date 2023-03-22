Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından açıklama yaparak futbolculuk kariyerini noktaladığını ifade etti.

Schalke altyapısında yetişen ve sonrasında Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal gibi büyük kulüplerde forma giyen Mesut Özil, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüp ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında Başakşehir'e transfer olan Özil, turuncu-lacivertli forma ile 8 maça çıktı.

Son zamanlarda yaşadığı sakatlıkların ardından futbolculuk kariyerine son veren 34 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim. Bu muhteşem yolculuk bir çok unutulmaz an ve duygular ile dolu. Schalke 04'e, Werder Bremen'e, Real Madrid'e, Arsenal'e, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e, bu süreçte bana destek veren teknik direktörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileme ve yakın arkadaşlarıma ise özel bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ve kötü günde kariyerimin ilk gününden itibaren bana çok fazla destek verdiler" ifadelerini kullandı.

Özil, mesajının sonunda eşi ve kızlarıyla geleceğe bakmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

DHA/TY,BK