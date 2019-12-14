Mesut Özil Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Mesut Özil ile anlaşma sağladığı bildirildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Özil ile sarı-lacıvertli ekip arasındaki anlaşma 3,5 yıl geçerli olacak. Anlaşmaya göre Özil'in 2020-2021 sezonunun ikinci yarısındaki maaşını eski kulübü FC Arsenal ödeyecek. Yeni sezonun başlamasıyla Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro imza parası alacağı belirtilen Mesut Özil, önümüzdeki üç yıl boyunca senede 5 milyon euro kazanacak.

Bir dönem Real Madrid'te forma giyen Özil, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından, takım arkadaşı Ronaldo ile gol sevinci yaşıyor

Mesut Özil kimdir?

15 Ekim 1988 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Özil, profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Schalke 04'te başladı. Daha sonra Werder Bremen, Real Madrid ve son yedi senesini geçirdiği FC Arsenal takımlarının formasını giyen Özil, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Futbol Şampiyonasını kazanan Almanya Milli Takımı'nın da as oyuncularından biri olarak öne çıktı.

Almanya Milli Takımı'nın 92 kez formasını giyen Özil, bu karşılaşmalarda 23 gol attı. Özil, Dünya Kupası'nın yanı sıra İngiltere'de dört kez Lig Kupası'nı, İspanya'da Real Madrid ile bir kez şampiyonluk kupasını bir kez de Süper Kupa'yı ve Almanya'da da Werder Bremen ile bir kez Federasyon Kupası'nı kazandı.

FC Arsenal takımının en yüksek ücretli mukaveleli oyuncularından biri olan Özil'in ismi, kulübü tarafından sezon başında ne İngiltere Futbol Federasyonu'na ne de UEFA'ya bildirilmediği için, yıldız futbolcu bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.

Erdoğan ile çekilen fotoğraf

13 Mayıs 2018 tarihinde, resmi ziyaret amacı ile İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Alman Milli Takımı'nın bir diğer Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan ve Türk Milli Takımı oyuncusu Cenk Tosun'la birlikte, Londra'da ziyaret eden Özil, Almanya'da bazı kesimler tarafından büyük tepki gördü.

Mesut Özil, Londra'da ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a formasını hediye etmişti

Kısa süre sonra, Rusya'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'na katılan Alman Milli Takımı kadrosunda yer alan Özil, turnuva sonrasında 22 Temmuz 2018'de sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sürece dair fikirlerini ifade ederek, Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı.

Bu açıklama da Almanya‘da uzun süre devam eden ırkçılık, medya baskısı ve sporcuların özel hayatları ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

Uygurlara destek paylaşımı

Mesut Özil'in 13 Aralık 2019 tarihinde, bu kez Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşım, futbolun sınırlarını aşan yeni bir krize neden oldu. Mesajında Çin'de yaşayan Müslüman Uygurları, "Zulüme direnen savaşçılar" olarak nitelendirmesinin ardından, Çin televizyon kanalı CCTV, 15 Aralık 2019'da oynanan FC Arsenal-Manchester City karşılaşmasını yayın akışından kaldırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, Özil'in "Yalan haberler ve yanlış açıklamalara kandığını" ifade etti.

Mesut Özil'in nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı

2019'un Mart ayında eski Türkiye güzeli Amine Gülşe ile İstanbul'da evlenen Özil'in düğün törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan aynı zamanda bu düğünde nikah şahitliği de yaptı.

DHA,DW / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe