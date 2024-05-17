Messi'nin kariyerini başlatan peçete 890 bin euroya satıldı

Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından Arjantinli Lionel Messi'nin, 20 küsur yıl önce FC Barcelona takımına transferinin belgesi olan bir peçete, Londra'da yapılan bir müzayedede 762 bin sterline (890 bin euro) satıldı.

Bonhams müzayede evi, söz konusu peçetenin "dünya futbol tarihinin en önemli belgelerinden biri" olduğunu ifade ederek, açık arttırmayı 300 bin sterlinden başlatmıştı. Müzayede evi yetkililerinden Ian Ehling, "Evet, bu bir peçete. Ama Lionel Messi'nin kariyerinin başlangıcındaki ünlü peçete o. Messi'nin hayatını ve FC Barcelona'nın geleceğini değiştirdi ve dünya çapında milyarlarca taraftarın, futbolun en muhteşem anlarından bazılarını yaşamasına aracı oldu" ifadelerini kullandı.

14 Haziran 2000'de peçeteye atılan imza

İspanya'nın köklü kulübü FC Barcelona'nın o dönem sportif direktörlüğünü yapan Carles Rexach, 14 Haziran 2000 tarihinde, Arjantin'de bir lokantada, müzayedede satılan peçeteye, kulübün o zamanlar 13 yaşında olan Messi'yi transfer etme isteğine dair niyetini ifade eden birkaç cümle yazmış ve bunu imzalamıştı.

Lionel Messi Fotoğraf: Lynne Sladky/AP Photo/picture alliance

O dönem sadece 1.40 metre boyunda olan ve fiziksel gelişme bozukluğu yaşayan Lionel'in hormon tedavisi görmesi gerekiyordu. Rosario kentinde doğup büyüyen bu sıska çocuğun transferine kuşkuyla yaklaşanlar da çoktu Barselona'da. Nihayetinde Katalan ekibinin alt yapısına gelen ve buradan yetişip A takıma çıkan Lionel Messi'nin, 2022 yılında kaldırdığı Dünya Kupası ile zirveye çıkan muazzam bir kariyeri oldu. Sekiz kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Lionel Messi, 672 gol attığı FC Barcelona ile 35 kupa kazandı.

FC Barcelona'nın, kulübün ikonu haline gelen Messi'yi kadroda tutamayacak kadar büyük bir borç altına girmesi üzerine, Arjantinli süperstar 2021 yılının yaz döneminde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olmuş, iki sezon burada oynadıktan sonra, 2023'te ABD Major Lig takımlarından Inter Miami ile sözleşme imzalamıştı.

Bonhams, müzayedede satılan peçetenin açık arttırmadan önce, 2000 yılında Messi'nin transferi gerçekleşirken aracılık yapan, futbolcu menejeri Horacio Gaggioli'de olduğunu ve elde edilen gelirin içinde müzayede evinin payının da olacağını bildirdi.

dpa / ET,SSB

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