 Meslekten ihraç edilen 11 yargı mensubundan 2′si gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 20.10.2020

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TÜRKİYE

Meslekten ihraç edilen 11 yargı mensubundan 2'si gözaltına alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun ihraç ettiği 11 yargı mensubundan ikisi Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Türkei Polizei Bus Auto Symbolbild (picture-alliance/dpa/V. Moilanen)

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun duen meslekten ihraç kararı verdiği 11 hâkim ve savcıdan ikisi Ankara Teroerle Mücadele ekiplerince goezaltına alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 11 hakim ve savcıyı Gülen yapılanmasıyla ilişkili oldukları gerekçesiyle dün meslekten ihraç etmişti.

İhraç kararı Resmi Gazete'nin 20 Ekim 2020 tarihli bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. HSK Genel Kurulu'nun meslekten ihraç kararını "intikal eden ihbar ve şikayetler ile yürütülen inceleme ve soruşturma dosyaları", "FETOe/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmalar", "itirafta bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarının ifadeleri", "HTS verileri" ve "ByLock içerikleri" gibi çeşitli verileri değerlendirerek aldığı belirtildi.

Resmi Gazete'de hakim ve savcıların listesine de yer verildi. Konya Hakimi Zeki Yıldırım, Ankara Hakimi Şerife Şahin, Yargıtay Teknik Hakimi Goeknur Tosun Kayacı, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı Goekhan Dueğer, Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar, Kocaeli İdare Mahkemesi Ueyesi Muecahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi Ejder Aksak, Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula, Tarsus Hakimi Bahar Goegues, Bursa Vergi Mahkemesi Ueyesi Merve Bozkurt HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar.

DW / EC

©Deutsche Welle Türkçe

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