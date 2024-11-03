"Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"

"Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin gelişmeleri ve iddiaları haberleştiren Halk TV'den Dinçer Gökçe ile Gazete Pencere'den Nilay Can'ın da de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin yazı işleri müdürleri ile gazeteciler gözaltına alındı.

Gazetecilerin, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" ile suçlanarak gözaltına alınmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tepki gösterdi. Meslek örgütleri, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak tanınan 22'si tutuklu 47 sanık hakkında dava açılmıştı. Çeteyi ortaya çıkaran savcının görevden el çektirildiğine ilişkin haberleri yapan bazı gazeteciler hakkında ise soruşturma açıldığı ortaya çıktı ve aralarında gazeteci Dinçer Gökçe'nin de bulunduğu gazeteciler gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne savcılığa çıkarıldı.

TGC: Haksız gözaltı kararlarıyla adalet duygusu zedelenmektedir

Gelişmeler üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre gazetecinin önce halka ve gerçeğe karşı sorumlu olduğu hatırlatıldı ve "Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir" ifadesi kullanıldı. Açıklama şöyle devam etti: "Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür. Gazetecilerin böyle bir nedenle gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Gazeteciler olmasa kamu vicdanını zedeleyen yenidoğan çetesinin yaptıkları bu boyutuyla kamuoyuna yansımayacaktı. Her fırsatta gazetecilere yönelik haksız gözaltı kararlarıyla aslında toplumda adalet duygusu zedelenmektedir."

TGC, haberlere konu olan görevden alma iddiasıyla bağlantılı olarak, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasının da internet sitelerinde hemen yer aldığına işaret ederek, "Adalet Bakanlığı'nın haberleri tekzip etmesi yeterliyken gözaltı kararı, haksız ve hukuksuzdur. Bu olayın gazetecileri gözaltına almak için yeni bir fırsat olarak kullanıldığı izlenimini doğurmuştur. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerden vazgeçilmelidir" denildi.

ÇGD: Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!

Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin haberleri nedeniyle göazaltına alınan gazetecilere ilişkin Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de bir açıklama yaparak tepki gösterdi. "Sadece haber yaptıkları gerekçesiyle gazetecileri hedef alan gözaltılar kabul edilemez, normalleştirilemez, meşrulaştırılamaz! Bir haberde yanlış, eksik ya da hata varsa düzeltilebilir, bunun mesleki çerçevede yolları mevcuttur. Gazetecileri baskı ile yıldırma zihniyetine, bu iklime karşı durmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!" dendi.

Murat Emir Fotoğraf: Privat

Murat Emir'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de gözaltı kararına tepki göstererek, "Yeni doğan bebekler ölürken aylarca oturup izleyenler, savcı tehdit edilene kadar kıllarını kıpırdatmayanlar, iki gün önce savcının dosyadan el çektirildiği iddialarını haberleştirip, bakanlıktan açıklama gelince hemen yayına alan gazeteciler için bugün gözaltı emri veriyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti'dir anlayışı AKP ilçe kongrelerinde boy göstermekten öteye gitmeyecek!" dedi.

"Ortada suç yok ancak ifadeye çağırma yerine gözaltı ve yakalama var!"

Avukat İrem Çiçek de hakkında gözaltı kararı olduğunu X hesabından duyurdu:

ANKA / ETO,ET

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