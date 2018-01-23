Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Meryl Streep

Meryl Streep, ABD'li sinema oyuncusu. Sinema kariyeri 1977 yılında Jane Fonda ve Vanessa Redgrave'in başrollerinde oynadığı "Julia" filmiyle başladı. İkinci filmi "Avcı" (The Deer Hunter) ile Oscar'a aday gösterildi.

19 kere aday gösterildi, 3 kere Oscar'ı kazandı. DW Türkçe'nin Meryl Streep ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - HANDOUT - Sally Hawkins (Elisa) und Doug Jones (Die Kreatur) in einer Szene des Kinofilms The Shape of Water» (undatierte Filmszene). Das Fantasymärchen «Shape of Water» geht ins Rennen um den Golden Globe für das beste Drama. (zu dpa Dunkirk» und «Lady Bird» für Golden Globes nominiert vom 11.12.2017) ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den genannten Film bis 17.05.2018 und nur bei Urheber-Nennung Foto: -/Twentieth Century Fox/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"The Shape of Water" Oscar'ların favorisi 23.01.2018

Guillermo del Toro imzalı fantastik dram "The Shape of Water" 90. Oscar Ödül Töreni için 13 dalda aday gösterilerek favoriler arasında öne geçti. Bu yıl kadın sinemacılar da başarılı bir grafik sergiliyor.
A vendor sells #MeToo badges a protest march for survivors of sexual assault and their supporters in Hollywood, Los Angeles, California U.S. November 12, 2017. REUTERS/Lucy Nicholson

Hollywood yıldızlarından cinsel tacize karşı inisiyatif 02.01.2018

ABD'de aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 300'den fazla kadın cinsel şiddet ve tacize karşı "Time's Up" inisiyatifini başlattı.

28.10.2016 **** FILE PHOTO: U.S. Republican presidential nominee Donald Trump appears at a campaign roundtable event in Manchester, New Hampshire, U.S., October 28, 2016. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Trump‘tan Meryl Streep’e sert eleştiri 09.01.2017

Ünlü oyuncu Meryl Streep’in Altın Küre ödül töreninde ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump’ı eleştirmesinden sonra Trump karşı atağa geçti.

DW ile Haber 12.02.2016 - 14:00 12.02.2016

Suriye’de ateşkes umudu - Meksika‘da hapishanede kanlı isyan - Yunanistan’da çiftçilerden öfkeli protesto... Ayrıntılar DW ile Haber'in 100 saniyelik dünya turunda.
dpatopbilder Ein Plakat weist am 27.01.2016 am Potsdamer Platz in Berlin auf die 66. Berlinale hin. Vom 11. bis zum 21.02.2016 finden die Berliner Filmfestspiele am Potsdamer Platz statt. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/M.Kappeler

Berlinale kapılarını açıyor 10.02.2016

66’ncı Berlin Film Festivali’nin ana teması ‘mutluluk hakkı.‘ Festival Direktörü Dieter Kosslick, festivaldeki pekçok filmde, sinema yıldızlarından sığınmacılara, insanın duygularının ön planda olduğuna dikkat çekiyor.
A worker moves red carpet barriers into place ahead of the International Film Festival Berlinale in Berlin, Wednesday, Feb. 5, 2014. The festival will run from Feb. 6 until Feb. 16, 2014. (Joel Ryan/Invision/AP)

Berlinale'nin uluslararası jüri heyeti açıklandı 02.02.2016

Uluslararası film festivali Berlinale için geri sayım başladı. Festivalin uluslararası jüri başkanlığını Hollywood'un ünlü siması Meryl Streep yapacak.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über den Film oder das Festival verwenden!!!*** Ricki and the Flash USA · 2015 · DCP · Color · 101' · o.v. English Meryl Streep stars as a woman who chose to pursue her dream of becoming a rock star and later returns home for a shot at redemption. Director Jonathan Demme Cast Meryl Streep , Mamie Gummer , Kevin Kline , Audra McDonald , Sebastian Stan , Rick Springfield Cinematography Declan Quinn Screenplay Diablo Cody Editing Wyatt Smith Production Clinica Estetico LStar Capital; TriStar Pictures World Sales Sony Pictures Releasing International www.sonypictures.com Swiss Distributor The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH Hüschgasse 45 8008 Zürich www.disney.com

Meryl Streep: Hollywood’un güç sembolü 12.10.2015

Meryl Streep ilerleyen yaşına rağmen hâlâ Hollywood’un en çok aranan yıldızı. Deneyimli oyuncu, "Suffragette" ile Londra Film Festivali’nin açılışını yaptı.
epa04550048 US actress Meryl Streep poses for photographers during the UK gala screening of 'Into The Woods' in London, Britain, 07 January 2015. The movie opens across British theaters on 09 January. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA +++(c) dpa - Bildfunk+++

Meryl Streep: Hollywood’un güçlü kadını 08.10.2015

En fazla Oscar adaylığı ve Altın Küre ödülü. Meryl Streep hâlâ Hollywood’un en çok aranan isimlerinden. Son filmi "Suffragette" ile Londra Film Festivali’nin açılışını yapan Streep’in kariyerine bir göz attık.
BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 15: ***EXCLUSIVE*** A detail of the Golden Globe of actress Kyra Sedgwick for the Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama award for The Closer backstage at Stars for a Cause during the 64th Annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton on January 15, 2007 in Beverly Hills, California. (Photo by Mark Mainz/Getty Images)

Altın Küre adayları açıklandı 13.12.2012

Oscar’ın habercisi olarak anılan ‘Golden Globe‘ ödüllerinin adayları açıklandı. 70’nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre’lerin bu defaki favorisi 7 adaylıkla Steven Spielberg imzalı ‘Lincoln‘ filmi oldu.
Actress Merly Streep poses for the photo call of the film The Iron Lady at the 62 edition of the Berlinale, International Film Festival in Berlin, Tuesday, Feb. 14, 2012. Merly Streep will be awarded with the the Honorary Golden Bear for her lifetime achievement. (Foto:Markus Schreiber/AP/dapd)

Streep Berlinale'yi büyüledi 15.02.2012

Berlin Film Festivali her yıl, sinema sanatının en önemli isimlerine özel Onursal Ödülü'nü verir. Bir yaşamboyu başarı ödülü olarak da nitelendirilebilecek olan bu ödül bu yıl Meryl Streep'in oldu.
***ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung)*** Meryl Streep als Premierministerin Margaret Thatcher in einer Szene des Kinofilms «Die Eiserne Lady» (undatierte Filmszene). Selten hat ein Film in Großbritannien schon lange vor seinem Erscheinen solche Diskussionen ausgelöst: «Die Eiserne Lady» spaltet die Gemüter - so wie auch Margaret Thatcher das weiterhin tut. Der Film kommt am 1. März 2012 in die deutschen Kinos und feiert am Mittwochabend (04.01.2012) in London Europapremiere. Foto: Concorde Filmverleih (zu dpa 0813 vom 04.01.2012 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Merkel'i canlandırmak ister mi? 14.02.2012

Margaret Thatcher’i canlandırdığı Demir Lady filmiyle yeniden gündeme gelen Meryl Streep, acaba Angela Merkel’i de canlandırmak ister mi? Streep, bu soruyu film festivali için geldiği Berlin’de yanıtladı.
Actress Meryl Streep poses with her award for best performance by an actress in a motion picture - drama for The Iron Lady, backstage at the 69th annual Golden Globe Awards in Beverly Hills, California January 15, 2012. REUTERS/Lucy Nicholson (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT PORTRAIT) (GOLDENGLOBES-BACKSTAGE)

Clooney ve Streep Altın Küre’ye uzandı 16.01.2012

Siyah-beyaz sessiz film “The Artist” ve aile trajedisi “The Descendants” Altın Küre Ödülleri’ne damga vurarak bu yılki Oscar yarışının da en iddialı yapımları olduklarını gösterdiler.
U.S. actress Meryl Streep addresses a news conference for her movie 'A Prairie Home Companion' at the 56th Film Festival Berlinale in Berlin, Germany, Sunday, Feb. 12, 2006. The festival is held until Feb. 19, 2006 in the German capital. (AP Photo/Markus Schreiber)

Meryl Streep’e onur ödülü 05.01.2012

Sinema dünyasının önemli isimlerinden oyuncu Meryl Streep, şubat ayında düzenlenecek Berlin Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı ile ödüllendirilecek.
ARCHIV: Filmproduzent und Regisseur Bernd Eichinger haelt in Berlin bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2010 seinen Ehrenpreis (Foto vom 23.04.10). Der Regisseur und Produzent Bernd.Eichinger ist tot. Er sei am Montagabend (24.01.11) ploetzlich und unerwartet in Los Angeles verstorben, teilte die Film-PR-Agentur Just Publicity mit. (zu dapd-Text) Foto: Axel Schmidt/ddp/dapd

Sinema dünyası yasta 26.01.2011

Ünlü Alman film yapımcısı Bernd Eichinger hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Bernd Eichinger'in, Los Angeles'te ailesi ile yemek yediği sırada kalp krizi geçirerek yaşama veda ettiği açıklandı.
Actress Meryl Streep responds to a question during an interview Oct. 10, 2002, in Beverly Hills, Calif. Streep co-stars in two films this December: as a highly fictionalized version of author and journalist Susan Orlean in Adaptation, and as a book editor in the adaptation of the Pulitzer Prize-winning novel The Hours. (AP Photo/Ric Francis)

Meryl Streep “Demir Lady” olacak mı? 02.07.2010

Yönetmen Phyllida Lloyd, “Demir Lady” lakaplı eski İngiltere başbakanı Margaret Thatcher’ın hayatını beyaz perdeye aktaracağı filmde Meryl Streep'in başrolde oynamasını istiyor. Streep ile görüşmeler sürüyor.
U.S. actress Meryl Streep addresses a news conference for her movie 'A Prairie Home Companion' at the 56th Film Festival Berlinale in Berlin, Germany, Sunday, Feb. 12, 2006. The festival is held until Feb. 19, 2006 in the German capital. (AP Photo/Markus Schreiber)

Beyazperdenin kraliçesi 60 yaşında 22.06.2009

Hollywood’un yıldızlarından Meryl Streep 60’ıncı yaşını kutluyor. Zamanla devleşen ve beyazperdenin vazgeçilmez yüzleri arasında yerini alan Streep, yıllara meydan okuyor.
Daha fazlasını göster