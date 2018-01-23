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Meryl Streep, ABD'li sinema oyuncusu. Sinema kariyeri 1977 yılında Jane Fonda ve Vanessa Redgrave'in başrollerinde oynadığı "Julia" filmiyle başladı. İkinci filmi "Avcı" (The Deer Hunter) ile Oscar'a aday gösterildi.
19 kere aday gösterildi, 3 kere Oscar'ı kazandı. DW Türkçe'nin Meryl Streep ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.