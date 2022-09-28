  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: DHA
TerörizmTürkiye

Mersin'de belediye çalışanlarına "terör" operasyonu

5 saat önce

Mersin'deki polisevi saldırısının ardından kentte peş peşe operasyonlar düzenlendi. Saldırıyla ilgisi olmayan Mersin Belediyesi'nin 18 çalışanı hakkında "propaganda" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

https://www.dw.com/tr/mersinde-belediye-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1na-ter%C3%B6r-operasyonu/a-63262276

Mersin'de 26 Eylül'de PKK üyesi olduğu belirtilen iki kadın saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve polis memuru Sedat Gezer'in hayatını kaybettiği saldırının ardından kentte peş peşe iki operasyon düzenlendi. Operasyonların ilki, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 22 kişiye yönelik gerçekleşti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden kimlikleri ve adresleri belirlenen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisin ikinci operasyonunun ana hedefi ise CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları oldu. PKK/KCK'nın Mersin'de propagandasını yaptığı ileri sürülen aralarında 18 belediye çalışanının olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güneş'in evi Özel Harekat polisleri tarafından sabah saatlerinde basıldı. Baskın sırasında bazı gazetecilerin çekim yapmasına izin verildi. 

Ne olmuştu?

26 Eylül Pazartesi akşamı Mersin Mezitli Tece Mahallesi'ndeki polisevine silahlı baskın düzenlenmiş ve baskın sırasında bir polis memuru hayatını kaybetmişti. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralanmıştı. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı da "saldırının iki PKK'lı kadın terörist tarafından düzenlendiğini" duyurdu. Daha sonra saldırganlardan birinin isminin Dilşah Ercan olduğu ve bu kişinin isminin de CHP'nin 2012'de hazırladığı "tutuklu gazeteciler" raporunda yer aldığı gündeme geldi. Bunun üzerine iktidar kanadından saldırıyla ilgili eleştiriler CHP'ye yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilşah Ercan ile ilgili iddiaya ilişkin "Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar" açıklamasını yaptı. 

Suçlamalara TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısına yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Erdoğan'ın açıklamasına "İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. Raporu, CHP'nin 2012'de hazırlayıp 2013'te paylaştığını ve o dönem bütün siyasi partilere yolladığıni ifade eden Özel, "Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'nin hesap soran iftira atan hadsizler var. Saldırıda ölen teröristin isminin raporda yazmasını üzerine CHP buna gazeteci dedi diyorlar. Rapor 2012 yılından. CHP adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Gazetecilik faaliyeti içerisinde olan 72 kişi mektup yazarak çalıştığı yerleri ve varsa uğradığı hak ihlallerini yazıyor. Toplam 188 kişi var. O raporoda yer alan üç kişi şu an vekil olarak TBMM'de" ifadelerini kullandı.

DW,TY,HT,AU,HS

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei Angriff auf eine Polizeistation in Mersin

Mersin'de Tece Polisevi'ne silahlı saldırı

Mersin'de Tece Polisevi'ne silahlı saldırı

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne düzenlenen silahlı saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, biri polis dört kişi de yaralandı.
Toplum
27 Eylül 2022
Türkei | HDP Politiker Mithat Sancar

HDP'li Sancar: Mersin saldırısı kaos planlarının bir parçası

HDP'li Sancar: Mersin saldırısı kaos planlarının bir parçası

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Mersin’de Polisevi'ne yönelik saldırı ile ilgili, "Seçim öncesi kaos planlarının bir parçası olarak görmek gerekir" dedi.
Politika
7 saat önce
Türkei Angriff auf eine Polizeistation in Mersin

CHP'den AKP'nin Mersin saldırısı iddiasına tepki

CHP'den AKP'nin Mersin saldırısı iddiasına tepki

Mersin saldırısını gerçekleştirenlerden birinin kimliği açıklandı. AKP, bu kişinin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığını ileri sürdü. CHP suçlamalara tepki gösterdi.
Politika
24 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Angebliche Folter der Polizei in der Türkei

Onur Yaser Can'ın ölümü: 11 yıl sonra açılan dava başlıyor

Hukuk ve Adalet
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | HDP Politiker Mithat Sancar

HDP'li Sancar: Mersin saldırısı kaos planlarının bir parçası

HDP'li Sancar: Mersin saldırısı kaos planlarının bir parçası

Politika
7 saat önce

Türkiye-Yunanistan-ABD üçgeninde Ege gerilimi

Türkiye-Yunanistan-ABD üçgeninde Ege gerilimi

Politika
21 saat önce
Set çalışanı Çetin Kaya

Çetin Kaya'nın vurulmasıyla ilgili dava başlıyor

Çetin Kaya'nın vurulmasıyla ilgili dava başlıyor

Hukuk ve Adalet
24 saat önce
Berlin | Bundestagsdebatte zur Impfpflicht - Wolfgang Kubicki,

Alman siyasetçi Kubicki'den Erdoğan'a hakaret

Alman siyasetçi Kubicki'den Erdoğan'a hakaret

Politika
27 Eylül 2022
Türkei - Vorsitzende der sechs Oppositionsparteien

Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

Politika
27 Eylül 2022

Türkiye meslek hastalıklarını neden teşhis edemiyor?

Türkiye meslek hastalıklarını neden teşhis edemiyor?

Ekonomi
26 Eylül 2022
Ana sayfaya dön