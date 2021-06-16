Mersin Limanı'nda bir tondan fazla kokain ele geçirildi

Türk basınında yer alan haberlere göre, Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde ağırlığı bir tonu aşan kokain ele geçirildi. Gemide uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün operasyon gerçekleştirdiği ve konteynerdeki aramada 1000 pakete bölünmüş 1 ton kokainin ele geçirildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Ekvator’dan yüklenerek Türkiye'ye gelen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner Genel Müdürlük ekiplerince takibe alındı" denildi.

Bakanlık açıklamasında Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan 1 ton 150 kilo kokainin, bugüne kadar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Köpeklerle arama yapıldı

Konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı’na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ile birlikte harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Şüpheli konteynerin gemiden tahliyesinin hemen ardından konteyner x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi ve konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş vaziyette tarihi bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tespit edilen yüklü miktardaki uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analizinde kokain olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Operasyonla ilgili ayrıntıları Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk emniyet birimleri tarafından Mayıs ayında Suriye açıklarındaki uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesine operasyon düzenlenmiş ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

DW / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe