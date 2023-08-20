Merkez Bankası'ndan KKM'yi azaltma hedefi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kur korumalı mevduata geçiş hedefine son verildiğini, TL mevduatların artırılmasının amaçlandığı bildirildi. Ekonomistlere göre bu karar TL mevduatlarına uygulanan faizi artıracak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını aşamalı olarak bitirmeye yönelik bir adım attı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefine son verildiği bildildi.

TCMB, bu kararla kur korumalı mevduatların azaltılıp Türk lirası mevduatların artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz'daki açıklamasında yer alan "finansal istikrarı güçlendirecek sadeleşme" vurgusunu hatırlatan TCBM, "Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bu kararla bankaların, müşterilerini kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata döndürmeye ikna etmesi gerekecek.

TCBM, açıklamasında kur korumalı mevduatların ancak "belli oranda yenilenmesi" vurgusu yaptı.

Ekonomistler nasıl yorumladı?

Pek çok ekonomist sosyal medya hesaplarından Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi. Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, kararın mevduat faizlerinin artmasına neden olacağını değerlenirdi. Kara, "TCMB bankalara diyor ki TL'den KKM'ye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin. Bir taşla iki kuş vuruyor, KKM'yi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak" yorumunda bulundu.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu da kararı, "Düne kadar KKM hesaplarını artır baskısı varken şimdi azalt hedefi" sözleriyle değerlendirdi. Twitter hesabından görüşünü açıklayan Babuşçu, "Merkez Bankası bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını, standart TL mevduata geçirme hedefi getirdi. Kıstasları tutturamayan bankalar ek menkul tesisine mecbur tutulacak" dedi.

KKM uygulaması Aralık 2021'deki kur krizi sırasında dövize talebi azaltarak Türk lirasına dönüşü teşvik etmek amacıyla başlatılmıştı.

Uygulama vatandaşlara Türk lirasında kaldıkları takdirde, hesabın açılış tarihindeki dolar kuru ile vade sonundaki kur arasındaki fark, faiz oranının üzerindeyse, bu farkı TL olarak telafi etmeyi vadediyordu. Bu fark, Hazine tarafından ödeniyordu.

DW / GY, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?