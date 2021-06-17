 Merkez Bankası′ndan faizi sabit tutma kararı | Ekonomi | DW | 17.06.2021

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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faizi sabit tutma kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi. Piyasalar Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'da tutmasını bekliyordu.

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Çok sayıda yatırımcı ile video konferans gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.

Merkez Bankası son olarak Mart ayında 200 puanlık artışla politika faiz oranını yüzde 19'a yükseltmişti. Mayıs ayındaki toplantıda da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası son dönemlerde sık sık görev değişiklikleri ile gündeme geliyor. Mayıs sonunda Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak yerine Semih Tümen atanmıştı. Mart ayında ise Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. TCMB Başkanı'nın dört yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da yine Mart ayında görevden alınmış ve yerine Mustafa Duman atanmıştı.

DHA, DW / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 