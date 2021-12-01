Merkez Bankası’ndan dövize müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Açıklamada başka bir detay yer almadı.

Merkez Bankası web sitesine göre en son doğrudan döviz müdahalesi 23 Ocak 2014 tarihinde yapılmış. Merkez Bankası doğrudan döviz müdahalelerini aynı gün kamuoyuna duyuruyor, tutarlar ise müdahalenin yapıldığı tarihten 15 işgünü sonra yayınlanıyor.

Merkez Bankası müdahalesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam TRT kanallarının ortak yayınında ekonomiye dair açıklamaları sonrası döviz kurunda yeni zirve yaşanmasının ardından geldi.

"Faiz sebep, enflasyon neticedir"

Erdoğan, "Faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim,ihracat ve büyüme... Bu dört tane ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10, ama 10'un üzerine de çıkabilir. Yıl sonu itibariyle enflasyonda da kendisini zaten gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolar/TL kuru yeni bir rekor kırarak 13,96 seviyesini gördü. Bu sabah kur 13,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Yüksek enflasyona rağmen faiz indirmekte kararlı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Özellikle Türkiye, ne zaman yüksek faiz kıskacından çıkmak için adım atmışsa döviz kuru üzerinden manipülatif bir baskıyla hep karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin bu yolla bir cendereye sokulmak istenmesi bizim tarafımızdan engellenmiştir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasını, "Kur-faiz spekülasyonuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye giren fonlar var -sıcak para diyoruz buna- ve bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Ama bizim için bu ideal olan değildir. Bir süre sonra, bu fonlar yüksek faiz kazancını alıp düşük kurdan tekrar dövize dönerken kur yeniden yükselir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür" diye sürdüren Erdoğan, "Biz de 'kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız' diyoruz ve yatırımı, üretimi engellemelerine de müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DW / SSB, TY

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